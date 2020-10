15 hætteklædte mænd meldt til politiet: Det var bare filmoptagelse

Her fik politiet en anmeldelse om, at en gruppe på 15 hætteklædte mænd var forsamlet omkring tre biler ved Køge Handelsskole, og at en person muligvis var blevet udsat for vold. En patrulje kørte til stedet, hvor de traf gruppen af unge fra Køge, som var ved at lave en filmoptagelse på stedet. Der var derfor ingen, som havde været udsat for vold. De ville senere på dagen lave optagelser ved Karlsemosen, så politiet aftalte, at de ringede og orienterede politiet, inden de gik i gang. Politiet vil altid gerne orienteres om lignende begivenheder, hvis det kan give anledning til at borgere i området bliver bekymrede, skriver Midt- og Vestsjællands Politi på døgnrapporten.