15-årig risikerer uge-gammelt knallertkørekort efter ulykke

Politiet mistænkte dog, at den 15-åriges knallert kunne køre væsentligt hurtigere end de tilladte 30 km/t, så knallerten blev taget af politiet. Den skal nu undersøges nærmere for, om den er i lovlig stand og for at få udmålt dens tophastighed på et rullefelt. Politiet optog rapport i sagen og afhørte vidner på stedet for at belyse omstændighederne omkring uheldet.