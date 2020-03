14-årige piger stjæler kondomer og gifler

Pigerne blev opdaget af en butiksdetektiv, som fik mistanke om, at de havde stjålet nogle varer. Politiet fik kontakt til to piger, der er fra Bjæverskov og Lille-Skensved. Pigerne havde taget en pakke kondomer og en pose gifler med gennem kassen uden at betale for varerne. Varerne til en værdi af 60 kroner.

Pigerne blev afhørt af politiet under overværelse af en repræsentant for de sociale myndigheder. Men ingen af pigerne kunne sigtes for tyveri af, fordi de begge er under den kriminelle lavalder på 15 år og derfor ikke kan straffes for tyveriet.