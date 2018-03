Jeg kan sagtens forstå, at man bliver berørt, når man læser om disse sager, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi respekterer, at disse sager behandles uafhængigt, siger integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) om Mint-sagen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

13-årige Mint: Støjberg vil ikke blande sig i sagen

Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) afviser at gå ind i sagen om 13-årige Mint fra Køge, der har fået afslag på at få opholdstilladelse i Danmark. Det meddeler ministeriet til DAGBLADET Køge.

- Jeg har som minister ikke mulighed for at blande mig i udfaldet af konkrete sager, da sagsbehandlingen foregår uafhængigt af mig i Udlændingestyrelsen. Er man utilfreds med en afgørelse, så kan man klage til det uafhængige domstolslignende organ, Udlændingenævnet, og det kan jeg forstå også er sket i denne sag, siger Inger Støjberg i et skriftligt svar til avisen.

- Det er Udlændingenævnet, der kan vælge at give en klage opsættende virkning i forhold til udrejse. Det kan jeg heller ikke blande mig i. Jeg kan sagtens forstå, at man bliver berørt, når man læser om disse sager, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi respekterer, at disse sager behandles uafhængigt, og at vi som politikere ikke skal sidde og træffe afgørelse i hver enkelt sag. Det, mener jeg, ville være uholdbart i forhold til retssikkerheden for den enkelte, siger Inger Støjberg.