120 til påskevandring omkring Herfølge Kirke

I løbet af fire timer blev de tilmeldte sendt af sted i god ro og orden i mindre grupper. På turen rundt om kirken og i skovkirkegården blev de udfordret ved ti poster, hvor forskellige opgaver skulle løses. På det to meter høje kors, der var opsat til lejligheden, skulle man hænge et påskeæg med navnet på en man havde mistet, på en anden post skulle man samle fadervor, en hale skulle sættes på æslet og på en post fik man en pakke gær og en opfordring til at bage Skærtorsdag.