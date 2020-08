12-årig overfaldet af maskerede drenge

Politiet leder efter to drenge, som tirsdag overfaldt en 12-årig dreng med slag og spark, da han var på vej hjem fra bussen i Lille Skensved. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Det var drengens nabo, som slog alarm til politiet tirsdag klokken 12.31. Her havde drengen søgt hjælp, fordi hans forældre ikke var hjemme. Drengen fortalte, at han var blevet overfaldet tidligere på dagen.

Han var stået af bussen omkring klokken 11.40 på Kastaniehusene og begyndt af gå hjemad langs vejens cykelsti, da han ud for et ældrecenter blev opsøgt af to maskerede drenge.

Uden yderligere varsel overfaldt de den 12-årige, som blev tildelt knytnæveslag flere steder på kroppen og sparket på, da han faldt omkuld. Det lykkedes dog den 12-årige slippe fri fra de to drenge og flygte væk.