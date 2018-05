100.000 kroner til kunst på Højelse Skole

- Det er en meget fin ide at bruge et kunstprojekt til at indgå i hele skolens fællesopgave om anti-mobning. Derudover synes vi, at skolen har valgt en interessant kunstner til at visualisere emnet. Både i forhold til samarbejdet med alle eleverne, og ved brugen af et anderledes materiale som maling på asfalt. Placeringen i skolegården er helt perfekt, så eleverne kan blive mindet om det vigtige budskab både i frikvarterne og ved udsyn til gården fra alle klasseværelserne, siger Carsten Mørck-Pedersen, formand LB Foreningen, om begrundelsen for at vælge Højelse Skoles projekt.