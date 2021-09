100 pensionister fejrede fødselsdag

Se billedserie Medlemmerne af Gl. Skovbo pensionist- & Seniorforening fejrede forleden foreningens 70 års jubilæum med champagne og kransekage. Her var borgmester Marie Stærke (S) også indbudt til at holde en lille tale. Foto: Kenn Thomsen

Køge - 30. september 2021 kl. 17:46 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Champagne og kransekage skulle der til, da medlemmerne af Gl. Skovbo Pensionist- & Seniorforening fejrede foreningens 70 års fødselsdag.

- Vi fejrer fødselsdagen hvert år, men i år skulle der ske noget mere, for vi er meget glade for at være i fuld vigør igen ovenpå et år med corona, lød det med højt humør fra et af bestyrelsesmedlemmerne, da de omkring 100 gæster efterhånden fandt vej til Gørslev Forsamlingshus, hvor festlighederne blev holdt.

Ud og hygge med andre

Foreningen har altså eksisteret siden 1951 og har dermed nået pensionsalderen, men der er stadig meget liv i medlemmerne, kunne man forvisse sig om ved at kigge rundt i det festklædte lokale.

- Det er altid hyggeligt når foreningen inviterer og et godt måltid mad siger man jo ikke nej til, lød det med et grin fra Anne Høgh, der havde manden Aage med til bords.

Ved siden af sad naboerne Britta og Poul Denk fra Bjæverskov, der også havde en god dag:

- Fødselsdagen er jo en mulighed for at få en hyggelig dag med lidt god mad og vin samt lidt underholdning, supplerede førstnævnte med henvisning til at Klaus & Karin skulle spille senere.

Rundt om bordet var der enighed om, at det er godt med en aktiv pensionistforening:

- Hvis man ikke melder sig ind i en forening som vores, så sidder man måske bare og glumrer derhjemme, lød det fra Anne Høgh.

Der hvor det begyndte

Med til festlighederne var også Margit Schwartzkopf, der er formand for foreningen, og hun fortalte, at selvom meget er sket siden oprettelsen af "invalide- og Aldersrenteforeningen", som det oprindeligt hed, blev stiftet tilbage i 1951, så er missionen den samme:

- Vi vil det samme som de ville for 70 år siden; nemlig sørge for, at områdets ældre ser noget andet end bare deres egne fire vægge. Det synes jeg faktisk, at vi har haft held med gennem årene. Vi har utroligt mange ældre, der desværre ikke ville komme nogle steder, hvis foreningen ikke eksisterede.

Hun fortalte, hvordan foreningen stræber efter at have et arrangement hver måned og det kan være alt fra oplæg og musikarrangementer til aktiviteter, skovture og andre ture ud i landet.

Glad for opbakning

Fødselsdagen kunne endda holdes i det samme forsamlingshus, hvor det hele begyndte for 70 år siden, oplyste Margit Schwartzkopf.

- Jeg er jo glad for, at vi kan fejre fødselsdagen her, hvor det hele begyndte - og jeg håber, at vi eksisterer mange år endnu, sagde hun og fortsatte:

- Men det kræver også, at der er frivillige kræfter i fremtiden.

I den forbindelse kunne hun heller ikke lade være med at bemærke, hvordan foreningen i øjeblikket har en stor udfordring af mere håndfast karakter:

- Nu står vi jo som forening uden tag over hovedet igen. Det er jo ikke første gang og vi klarer det jo nok også denne gang.

Bemærkningen er møntet på den omstændighed, at det gamle bibliotek i Bjæverskov, hvor foreningen tidligere holdt til, er blevet rømmet, da bygningen har vist alvorlige svaghedstegn.

Flere slags gevinster

Bemærkningen blev også hørt af den næste indbudte taler, borgmester Marie Stærke (S).

- Jeg har hørt budskabet - og i er ikke de eneste, der siger sådan. Pladsmangel i kommunen ér en af de udfordringer, vi står med i forhold til de mange aktive foreninger, kommunen har, sagde hun indledningsvist.

Derefter fortsatte Marie Stærke med at rose de aktive ældre i Gl. Skovbo Pensionist & Seniorforening:

- I er en af de foreninger, der i dén grad yder en indsats for at skabe et fællesskab, som er med til at gøre det her til en god kommune at bo i. Jeg er ikke i tvivl om, at en forening som jeres er vigtig i forhold til den menneskelige bundlinje.

Her pointerede hun, at det, i hendes optik, også smitter af på den økonomiske bundlinje:

- Det med at være aktive sammen og opleve ting sammen, som man kan tale om; det tror jeg også er med til, at man kan holde sig friske og dermed har mindre brug for hjælp fra det offentlige.

Hun sluttede sit indlæg med råbe hurra for foreningen sammen med de mange fremmødte.

Blev født i glæde

Talerne blev rundet af, da formanden for Danske Seniorer, Per K. Larsen, fik ordet.

Han benyttede lejligheden til at kigge 70 år tilbage, hvor mange af dagens fremmødte kom til verden og gennem deres lange liv var med til at forme vore dages velfærdssamfund.

- Vi blev født i glæde og var en del af den største børneårgang nogensinde. Dengang var der måske også bekymring, men det viste sig, at vi fik alle ud på arbejdsmarkedet og selvom vi var så mange, så blev vi ved med at skabe og udvikle et velfærdssamfund som aldrig før - nu kommer det så bag på nogle, at vi også bliver gamle, sagde han med en lidet skjult hentydning til debatten om en ældrebyrde, der belaster samfundet.

Tag ansvar for livet

Her havde han et klart budskab, både til de ældre og til samfundet generelt:

- Slap nu bare af. Vi har været igennem meget og vi har oplevet meget. Vi har fået en livserfaring, der siger os - at det skal nok gå. Bare vi også selv er med til at lade det ske. Når man går på pension har man jo mere tid til at være noget for andre; det gælder bare om at bevare nysgerrigheden og være åben overfor andre mennesker.

Derefter var det tid til at spise kransekagen og hygge sig med de andre rundt om bordet.

Hele fødselsdagen blev afsluttet med en musikalsk optræden af parret Klaus & Karin, der gav prøver fra live-udgaven af deres pouplære TV-musikquiz Syng Med & Tip Et Hit.

Det var med til at gøre det til en særdeles festlig fødselsdag i forsamlingshuset.