100 ansigter på folkelig kunst

Skovbo Kunstforenings sidste udstilling i år, bliver traditionen tro, den store og meget populære Folkeudstilling, hvor der er udstillet flere end 100 værker. Folkeudstillingen, som i øvrigt er på sit 41. år, er yderst populær, så den er nok kommet for at blive, lyder det i en omtale fra kunstforeningen.

Der er rift om at komme med på denne udstilling, hvor der er plads til cirka 30 deltagere. Det er som nævnt Skovbo kunstforening, der arrangerer den åbne, ucensurerede udstilling, hvor alle har mulighed for at være med efter 'først til mølle' princippet.