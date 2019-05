Se billedserie Der er hul i husrækken, hvor Sankt Gertrudsstræde i Køge møder Nyportstræde. Her er en knap 100 år gammelt hus blevet revet ned til fordel for et nybyggeri. Foto: Torben Thorsø

100 år under skovlen

Køge - 02. maj 2019 kl. 14:28 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et charmerende og anderledes byhus i de små hyggelige gader, tæt ved kirken og Køges torv. En ejendom med stort udviklingspotentiale og klar til overtagelse for køber.

Sådan kunne man læse i ejendomsmæglerens omtale af Sankt Gertrudsstræde 3 i Køge, der åbenbart ikke kunne sælges til en køber, som havde lyst til at rykke direkte ind i huset. Det er nu er revet ned for at give plads til et nybyggeri.

Det er langt fra hverdag i den historiske middelalderby, men på Køge Kommune fortæller Jacob Rudolf Klinck, Teamkoordinator i sekretariatet for byggesager, at huset ikke var vurderet til at være bevaringsværdigt.

- Der blev givet nedrivningstilladelse i august 2018 ud fra en vurdering om, at ejendommen kunne trænge til at blive fornyet, siger han og forklarer, at i stedet vil der blive opført et såkaldt dobbelthus med to boliger.

Hos Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget i Køge, er holdningen, at hvis man kan skabe et resultat, der falder bedre ind i gademiljøet, så er det ok at rive et hus i bymidten ned.

- Hvis det er fredet eller bevaringsværdig, så er det selvfølgelig no go at rive et hus ned, men jeg synes også, det er vigtigt at se på, hvad der bliver bygget i stedet, siger han og giver udtryk, for at det kommende byggeri vil falde bedre ind i bymiljøet end det oprindelige.

Da huset blev sat til salg kunne man erhverve sig det hyggelige byhus for godt tre millioner kroner.