10-årig snuppet som butikstyv

En 10-årig dreng blev opdaget og tilbageholdt af personalet, da han havde puttet to ruller Pringles chips ned i sin taske uden at betale for dem.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor den 10-årige erkendte tyveriet.

Da han er under den kriminelle lavalder, kan han ikke straffes, men politiet orienterede drengens forældre og de sociale myndigheder om sagen.

Butikken fik chipsene tilbage og havde derfor intet erstatningskrav. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.