Se billedserie Socialdemokraterne i Køge afholdt traditionen tro deres 1.maj i Hugos Kælder, hvor man på grund af restriktioner ikke kunne lukke andre ind end egne partifolk. Foto: Thomas Olsen

1. maj i ølkælderen: - Vores samfundsmodel har været sat på prøve

Køge - 01. maj 2021 kl. 11:40 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Mens 1. maj for andet år i træk må afholdes i skyggen af corona, og mange - heriblandt statsminister Mette Frederiksen - har valgt at optage deres taler på forhånd, så foregik det lørdag morgen live i Hugos Kælder, der traditionen tro dannede ramme om Socialdemokraterne i Køges fejring af Arbejdernes Internationale Kampdag.

Ind i mellem en lang række fællessange var der blandt andet taler fra social- og ældreminister Astrid Krag og Køge Kommunes borgmester, Marie Stærke.

Førstnævnte kom forbi flere forskellige temaer som regeringens håndtering af corona-situationen, vigtigheden af fællesskab og sit eget nylige udspil »Børnene først«.

- Det har været et hårdt år, hvor både vores sammenhold og vores samfundsmodel har været sat gevaldigt på prøve af den globale corona-pandemi. Jeg er glad for, at det er os socialdemokrater og ikke de borgerlige, der har haft ansvaret for at føre Danmark trygt igennem det seneste år. Sådan tror jeg faktisk også, at mange danskere har det, i al ubeskedenhed, sagde Astrid Krag.

Da Marie Stærke efter endnu et par fællessange stillede sig foran kammeraet og mikrofonen, havde hun en lidt anderledes 1.maj-tale klar, for borgmesteren benyttede udelukkende sin taletid på at vende den seneste uges omstridte diskussion og beslutning om at give alle ansatte i Køge Kommune et gavekort på 1.000 kroner:

- Den polarisering og splittelse, som debatten om gavekortet har givet - særligt på de sociale medier, og fra nogle politikeres side, gør mig uendelig trist. Det er, som om vi er hinandens modsætninger. At vores medarbejdere får noget på bekostning af folk ansat i det private. At vores medarbejdere nu er modtagere af »en gavebod« og bare skal være taknemmelige for overhovedet at have et arbejde. Den polarisering graver kun dybere grøfter og gør det endnu mere svært at være offentlig ansat. Sådan skal det ikke være, lød det blandt andet fra Marie Stærke.

Læs hele historien i DAGBLADET Køge mandag den 3. maj.

