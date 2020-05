Se billedserie Socialdemokraterne i Køge og borgmester Marie Stærke bød denne gang velkommen til en anderledes 1. maj - online. Foto: Torben Thorsø

1. maj: Sammen i strømpesokker

Køge - 01. maj 2020 kl. 12:53 Af Torben Thorsø

Coronakrisen har lagt en dæmper på 1. maj-aktiviteterne, og hos Socialdemokratiet i Køge stod den på privat morgensamling i strømpesokker - hvor taler og morgensang kunne følges over internettet.

Her var fællesskabet stadig i fokus, og borgmester Marie Stærke (S) glæder sig over, at man med nutidens tekniske hjælpemidler stadig kan være sammen - hver for sig.

- 1. maj er stadig vigtig at markere og det her er en god måde at bevare kontakten og traditionen på, når vi ikke kan mødes fysisk, sagde hun før der klokken to minutter i ni blev talt ned til at gå på »live«.

Marie Stærke var også den første ved mikrofonen og her handlede det igen om det fællesskab, det, især i disse tider, er så vigtigt at støtte op om:

- Coronakrisen har betydet en ny bevidsthed for os alle. En bevidsthed om vores sundhed og helbred, og hvor afgørende vores sundhed er for vores samfunds overlevelse, sagde hun og påpegede, hvordan arbejderbevægelsen og hendes parti altid har kæmpet for befolkningens sundhed.

- Det handler helt grundlæggende om vores samfunds sammenhængskraft. Det har det gjort historisk set. Det gør det nu. Med en sund befolkning kan vi nemlig bedre passe vores arbejde og holde hjulene i gang og på den måde også passe på vores samfund, fortsatte borgmesteren

Et sted, hvor hjulene har stået stille i den seneste tid er på blandt andet gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner for de unge.

Det er ikke sundt for hverken de unge eller samfundet og Marie Stærke foreslår, at de unge i Køge får én million kroner som en slags kompensation for de afsavn de lider i øjeblikket.

- De unge vil jeg i dag gerne sende både en tanke og en pakke, for de unge mister i disse uger så meget, sagde hun og fortsatte:

- Lige nu mister en generation af unge ungdommens uskyldighed. Dette er deres forsømte forår.

Den pakke hun gerne vil give de unge er en »hjælpepakke« på én million kroner:

- Jeg vil gerne i dag foreslå at vi i Køge kommune giver ungdommen en hjælpepakke. En million kroner, der inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan gå til tiltag kun stilet til ungdommen i Køge. Hvordan de kan bruges får vi brug for gode råd til - gerne fra ungdommen selv. Lad os give dem lidt for alt det de undværer nu. De ofrer så meget, og de udviser gigantisk samfundsind, sagde Marie Stærke.

Den næste ved mikrofonen i strømpesokker var Olivia Kjøng Østergaard, næstformand i DSU Køge, og hun tog også udgangspunkt i den aktuelle situation:

- I den her tid er strukturen og de daglige rutiner forsvundet for mange, og risikoen for at fællesskabet bliver revet i stykker har aldrig været større, sagde hun og rettede fokus mod de sårbare og ensomme unge, der på grund af situationen kan ende med angst, depression eller ligefrem selvmordstanker.

- Som samfund kan vi ikke være tjent med at nogle unge overlades til sig selv og ensomheden. Derfor bakker vi selvfølgelig op om de initiativer, der er i Køge Kommune og når hverdagen begynder at ligne sig selv igen, så skal vi stadig have fokus på de rummelige fællesskaber, understregede hun.

Med ved morgenbordet var dagens indbudte gæst, Astrid krag (S), Social- og Indenrigsminister, som også tog udgangspunkt i den ubudne gæst, der dikterer, at vi skal holde afstand.

- Midt i alt det trælse og ubetinget dårlige, som corona-pandemien har ført med sig, så har den også været en påmindelse om værdien af vores stærke fællesskab og den samfundsmodel, vi har bygget op gennem generationer, sagde hun indledningsvist og pointerede også, at vi endnu ikke er i mål med visionen om det gode og trygge liv for alle borgere.

Her henviste hun især til de mange udsatte børn, der er berørt af situationen.

- En sag hvor vi skal lykkedes bedre som velfærdssamfund og som fællesskab. 1. maj er også en dag, hvor vi forpligter hinanden på de kampe, der ligger foran os og hvor vi ikke er i mål endnu, indskærpede hun blandt andet.

Astrid Krag benyttede også lejligheden til at prise de fælles initiativer under den aktuelle krise:

- Jeg er stolt af at leve i et land, hvor vi lige nu møder en historisk og verdensomspændende krise med solidaritet og samfundssind. Jeg håber den forpligtelse til hinanden vil lave stærkt videre på den anden side af coronapandemien, sagde hun.

Hele transmissionen hjemme fra pianisten Nikolaj Skaaning og hustruen Pernille Sylvest blev afsluttet med mere fællessang over morgenbordet.