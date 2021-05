- Corona krisen har også vist os, hvilke branchegrupper der er med til at holde hjulene i gang i dette samfund. Sundheds- og omsorgspersonalet, folk i transportbranchen, i detailbranchen, og folk i renovations- og rengøringsbranchen måtte arbejde ekstra hårdt for at holde Danmark i gang, siger Ibrahim Benli (EL), der er folketingskandidat i Køge-Lejre-kredsen, sin 1. maj-tale. Foto: Enhedslisten

1. maj: Enhedslisten vil give faggrupper mere i løn

Køge - 01. maj 2021 kl. 10:08 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Kære Køge, Glædelig 1. maj. Sådan indleder Ibrahim Benli (EL), der er folketingskandidat for Enhedslisten i Køge-Lejre-kredsen sin tale på 1. maj. Han ville ønske, at han kunne fejre dagen på normalvis under de røde faner med masser af mennesker, men på det punkt stiller corona-pandemien sig forsat i vejen.

Det afholder dog ikke politikeren, der også er byrådsmedlem i Herlev Kommune, fra at adressere borgerne i en 1. maj-tale digital.

- Corona-pandemien har desværre vendt hele vores liv på hovedet, hvor fleste af os i de sidste mange måneder har måtte arbejde hjemmefra, mens mange af os samtidig skulle være der for vores børn, der blev undervist hjemmefra. Det har ikke været nemt, men det har været nødvendigt i kampen mod en pandemi, der desværre har påført større menneskelige omkostninger både her i landet men også i mange steder i verden, siger Ibrahim Benli.

Ifølge politikeren har pandemien vist, at fællesskabet er det dyrebareste. Han peger på, hvor livsbekræftende det er at kunne opretholde kontakten til familie, venner og kollegaer.

- Men corona krisen har også vist os, hvilke branchegrupper der er med til at holde hjulene i gang i dette samfund. Sundheds- og omsorgspersonalet, folk i transportbranchen, i detailbranchen, og folk i renovations- og rengøringsbranchen måtte arbejde ekstra hårdt for at holde Danmark i gang. Dem skylder vi en stor tak. På trods af denne kendsgerning af nævnte faggrupper er det også de grupper, der er dårligst betalt i dette samfund, hvilket vi uden tvivl skal gøre noget ved.

En anden ting, som pandemien har vist ifølge Ibrahim Benli, er, hvor vigtigt det er, at samfundet er i stand til at kunne håndtere en sundhedskrise. Han mener det skyldes »en stærk sundheds- og omsorgssektor med frontpersonale«, at Danmark fortsat har pandemien under kontrol.

- Et stærkt sundhedsvæsen med stærke regionale og kommunale institutioner er årsagen til at vi kunne håndtere denne alvorlige sundhedskrise bedre end nogen andre lande. Derfor er det vigtigt, at vi ikke tage vores livsnødvendige offentlige sektor for givet, når højrefløjen angriber denne med påstanden om, at den skulle være en byrde for dette samfund, argumenterer Benli i sin 1. maj tale.

Ledige skal tilbage i job Politikeren peger på, at den offentlige sektor »i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsparterne« har kunne etablere hjælpepakker i milliardklassen, som har reddet tusindvis små og mellemstore selvstændige virksomheder og lønmodtagere fra at miste deres indtægtsgrundlag.

- Men der desværre også mange andre tusinder, der måtte stille sig i ledighedskøen på jobcentrene i landet. I hele landet og formentlig også i Køge har vi oplevet en kolossal stigning i ledighedstallene navnlig blandt forsikrede ledige. I kraft af genåbningen af samfundet skal vi gøre vores yderste for at hjælpe de nye ledige borgere tilbage til arbejde. Men der er også tusindvis af langtidsledige, for hvem kampen om at komme i job bestemt ikke er blevet lettere. Jo mere samfundet åbner, jo hårdere vil kampen om de ledige stillinger blive, siger Ibrahim Benli.

Derfor er der behov for, at landets jobcentre bruger ledighedstiden til at investere i opkvalificering og omkvalificering i forhold til de brancher, hvor der mangler arbejdskraft, mener politikeren.

Han retter også fokus mod klimaforandringer og gode arbejdsforhold og pointerer, at kommuner bør gå sammen med virksomheder, som tilbyder grønne jobs og prioriterer »mennesket og klimaet frem for profit«.

- Det er vigtigt, at vi i landets kommuner fravælger samarbejde og handel med virksomheder, der ikke tilbyder sine ansatte danske løn- og ansættelsesvilkår, understreger Ibrahim Benli.

