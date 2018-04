Se billedserie Her er de gamle skolekammerater fra Alkestrup Skole forsamlet foran den gamle skolebygning i Algestrup. Fra venstre er det Arne Steen Jensen, Sonja Jensen, Vagn Arne Schwartzbach Petersen, Anna Saltoft Christensen, Jonne Gauger og Thomas Nielsen. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: 1. klasse mødtes 70 år senere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1. klasse mødtes 70 år senere

Køge - 19. april 2018 kl. 14:54 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lille gruppe klassekammerater kunne onsdag fejre, at det er 70 år siden, de begyndte i Alkestrup skole sammen.

Snakken gik hurtigt mellem de gamle venner og for deres indre blik så Algestrup helt anderledes ud end i dag, hvor der ikke er meget at gøre holdt efter i den lille stationsby.

- Det er mærkeligt at tænke så mange år tilbage; der er så mange ting, som er forandret, mindes Jonna Gauger om tiden, da byen blandt andet havde tre slagtere, en købmand og en brugs samt et sæbehus og en lille butik, hvor man kunne købe blyanter og skolehæfter. Hvis der så var lidt penge til overs blev det måske en sjælden gang til for 10 øre bolcher.

- Tænk engang, nu skal mit oldebarn begynde i vuggestuen her på skolen.

Dengang i 1948 bestod skolen kun af to klasseværelser og i samme bygning boede læreren så. Den bygning er fra 1898, hvor den nuværende Alkestrup Skole blev etableret i 1958. Datidens skoleelever måtte en tur i gården for at komme på toilet og der var kakkelovn i klasseværelset.

- Minderne vælter frem og dagen betyder meget for mig, fortalte Arne Steen Jensen og fortsatte:

- Det er altid dejligt at tænke tilbage til de dejlige lærerer og kammerater fra skolen. Det har været fundamentet for mit liv og man trækker vejret på en anden måde, når man kommer tilbage hertil. For mig er skolen her og Algestrup verdens navle - herfra min verden går.