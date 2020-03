Indtil nu har kunderne været flinke til at købe takeaway hos Duevangs Deluxe. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: - Vi kan risikere at gå fra hus og hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi kan risikere at gå fra hus og hjem

Køge - 17. marts 2020 kl. 17:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi prøver at tilpasse os. Vi håber at vores mange søde gæster vil benytte sig at vores takeaway, så vi også er der, når vi er ovre på den anden side af coronakrisen.

Sådan lyder opfordringen fra Indehaver af Duevangs Deluxe i Sankt Gertrudsstræde, Jimmy Duevang.

Han lægger ikke skjul på, hvilke konsekvensen krisen kan få for hans restauranter i Køge og i Præstø:

- Vi kan risikere at gå fra hus og hjem. Heldigvis er det gået bedre end forventet her i starten med takeaway. Mange sultne - og ikke sultne - gæster har støttet os, fordi de gerne vil have, at vi overlever.

For at holde gang i forretningen har priserne også fået et dyk nedad.

- Vi har sat et prisleje, hvor det næsten ikke kan betale sig at lave maden derhjemme.

Når det handler om selskaberne i ordrebogen, så er det gået helt galt:

- Det er noget lort. Mange har afmeldt, og så er vi gået fra forrygende travlt til en tom restaurant. Vi håber jo stadig på at kunne afholde konfirmationerne - for ellers brækker vi halsen, fortæller Jimmy Duevang.

- Men vi går ikke ned uden at kæmpe. Det hårde arbejde, jeg har lagt i de to restauranter, må bare ikke smuldre mellem fingrene på mig.

Der er langt mellem gæsterne i restauranten.

- Jeg synes, at folk overreagerer lidt. Corona smitter jo ikke gennem maden, og så har vi lavet længere mellem bordene.