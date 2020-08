Musikforeningen Bygningen er en af de aktører, der ser frem til at få en melding om vilkårene for efterårets livemusik. Her er det Jens Peter Halborg, der forklarer, at alt efter forholdene, så kan noget lade sig gøre, mens andet måske må aflyses. Foto: Mie Nell Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: - Vi holder vejret på musikens vegne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi holder vejret på musikens vegne

Køge - 14. august 2020 kl. 19:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lige nu holder vi vejret og lader som ingenting.

Politikerne på Christiansborg forhandler på livet løs om næste fase i genåbningen, der blandt andet skulle indeholde bestemmelser om, hvilke restriktioner og forbud, der skal gælder i nattelivet.

Her er en af de interessante aspekter efterårets betingelser for at opleve livemusikken på de mange spillesteder i Danmark.

- Det er da nervepirrende, men i øjeblikket kan vi ikke gøre andet end at følge godt med i udmeldingerne, siger Jens Peter Halborg, der har været en del af Musikforeningen Bygningen i mange år.

Dette år har udviklet sig på en måde, der giver foreningen flere udfordringer. Først var der nedlukningen i foråret som betød, at planlagte koncerter skulle aflyses eller skubbes til efteråret og nu er udbuddet hos Bygningen og andre så stort, at man kan være bange for, at der ikke er publikum til det hele, påpeger Jens Peter Halborg:

- Spørgsmålet er så om der er publikum til det hele og om de i det hele taget tør gå ud i nattelivet igen.

Han peger også på, at det overordnet set kan være et problem for fødekæden af unge musikere, for der er simpelthen ikke plads til dem på programmet når koncerter med etablerede musikere først skal afvikles.

Han peger desuden på, at der er ved at brede sig en dårlig stemning i hele branchen, fordi alle, fra musikere til teknikere og andre er så presset af nedlukningen, at man i stedet for at være gode kolleger efterhånden bliver konkurrenter.

Helt konkret, så venter Musikforeningen Bygningen meget spændt på politikernes snarlige udmelding om, hvordan musikscenen skal forholde sig i den kommende tid; hvad må man og hvad må man ikke. Herunder er noget af det mest ventede også, hvor stort et publikum, der for eksempel må være til en koncert.

- Hvis de fastholder et lavt antal publikummer, så vil nogle af de mindre koncerter godt kunne lade sig gøre, mens de større koncerter ikke vil kunne finde sted, siger han og forklarer, at her vil udgifterne simpelthen ikke kunne hænge sammen.

Musikforeningen Bygningen er en forening, der fortrinsvist laver arrangementer på den kommunale Teaterbygningen i Køge og dermed er musikforeningen ikke så hårdt ramt som de spillesteder, der selv »ejer mursten«, forklarer han.