Se billedserie I den store stue var der for nylig dækket op til fejring af Liselottes 80-års fødselsdag - bordene har fået lov til at stå til, når hun sammen med Benny kan fejre 60-års bryllupsdag på torsdag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: - Vi griner rigtigt meget sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi griner rigtigt meget sammen

Køge - 18. juli 2020 kl. 13:34 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægteparret Liselotte og Benny Gregers har sat utallige aftryk på Køge Kommune gennem årene - på torsdag kan de fejre diamantbryllup.

De mødte hinanden på en sommerrestaurant ved navn »Den grønne« i Vallensbæk, og den 23. juli 1960 blev 20-årige LIselotte gift med 24-årige Benny.

Siden har de delt både tag og efternavn - og en masse gode grin.

- Det har aldrig været kedeligt. Vi griner rigtig meget sammen - også selvom det enten er sørgeligt eller overraskende. Så kan vi altid finde noget at smile over. Og så synes jeg stadigvæk, at han er sjov.

Sådan lyder Liselottes forklaring på, hvordan man får et ægteskab til at holde i 60 år.

Benny nikker og supplerer:

- Det handler om at vælge den rigtige - og så skal manden være meget tålmodig, siger han med glimt i øjet.

Mange aftryk

Parret blev i sin tid gift, fordi de fik tilbudt en lejlighed, som de kun kunne få, hvis de var gift.

Siden gik turen fra Hovedstaden til det østsjællandske, og i 1984 købte de den gård i Kløvested, som siden har dannet rammen om både deres familie- og arbejds-liv.

- Vi havde jo tilbage i 1972 etableret virksomheden Skovbomurerne sammen med Bent Pico Sørensen, og i 1975 blev vi så helt selvstændige i firmaet BGJ Entreprise, som vi fortsat ejer, fortæller Benny.

- Og jeg var jo blevet uddannet som lægesekretær, men lige fra starten tog jeg mig af økonomien i firmaet, og det har jeg gjort lige siden, siger Liselotte.

Gennem årene har BGJ Entreprise sat ganske mange aftryk i Borup, Køge og omegn som for eksempel Spar i Borup, Wika i Køge, Brugsen i både Ølby og Ejby, ældreboliger og biblioteket i Borup, 180 boliger i Køge Boligselskab samt renovering af flere af Køges gamle huse.

Firmaet er stadig aktivt med Liselotte ved den økonomiske rorpind, dog kun med udlejning, mens Benny koncentrerer sig om det hjemlige vedligehold af både gården og haven.

Et fantastisk hjem

Og her er der nok at tage fat på.

Gården i Kløvested er siden overtagelsen i 1984 blevet totalt renoveret, og faktisk er det kun »yderskallen«, som Benny kalder det, der er tilbage fra dengang.

Indenfor har murersvenden sat sine egne tydelige fingeraftryk med blandt andet en pejs i køkkenet, der er lavet efter forbillede på Frilandsmuseet og ikke mindst et helt fantastisk soveværelse med egen altan.

Det lyder måske ikke umiddelbart af noget særligt, men altanen sidder indvendig og har adgang via en muret trappe i bedste middelalder-stil, som Benny selvfølgelig selv har lavet.

- Man kan jo ikke bare plastre en altan på sådan en gammel gård, men da Liselotte gerne ville have én, så måtte jeg jo finde på noget, forklarer han.

Soveværelset er desuden indrettet med et væld af kinesiske detaljer, inspireret af en af de mange udenlands-rejser, som parret har taget sig tid til gennem årene, og lige ved døren ind til værelset er en større vinreol strategisk placeret.

- Vi har aldrig brugt sovepiller siden, vi fik den installeret, kommer det tørt fra Benny.

Mellem arbejdet og rejserne er der også blevet tid til at forøge familien, som i dag omfatter to børn, ni børnebørn og tre oldebørn - plus det løse, som de siger.

- Vi er jo efterhånden blevet beriget med hele 10 forskellige nationaliteter, som blandt andet omfatter Cuba, Rusland og Sydafrika, i familien, siger Liselotte.

En tidsangivelse

Avisens udsendte er selvfølgelig blevet budt på kaffe og hjemmebag i det hyggelige køkken, hvor Bennys søster egenhændigt har håndmalet de 1.600 kakler, og hvor Liselottes samling af smukke kaffekander pryder nogle af hylderne.

Der er nye detaljer og historier i næsten hver en krog af hjemmet, der bærer præg af to mennesker, som stadig nyder livet og hinanden - og har tænkt sig at blive ved mange år endnu.

De er begge raske og rørige. Liselotte har for nylig været en tur på trampestien ved Stevns Klint, og Benny får rørt sig i den 5.000 kvadratmeter store have, der hører til gården. Han har dog også en havetraktor, afslører han.

Faktisk skal er det slet ikke til at forstå, at de begge har rundet de 80 år, og nu kan fejre 60-års bryllupsdag.

- Sådan et diamantbryllup er jo kun en tidsangivelse, det er ikke noget, jeg ellers har tænkt så meget over, siger Benny, mens Liselotte slår fast, at det eneste, de egentlig mangler og ønsker sig, er mere tid.

Diamantbrylluppet fejres i hjemmet på torsdag den 23. juli med morgenkaffe fra kl. 8.00 og fælles morgensang - med behørig corona-afstand - på gårdspladsen kl. 07.45.