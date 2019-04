Se billedserie Fredag middag blev udstillingen om de globale verdensmål åbnet i Det Grønne Hus, Køge. Udstillingen er tilrettelagt af Globale Seniorer og herfra var der besøg af Povl Anker Andersen, der fik en god snak med Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget i Køge. Foto: Jørgen jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: - Verdensmål for klodens overlevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Verdensmål for klodens overlevelse

Køge - 14. april 2019 kl. 07:33 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der ingen undskyldning for ikke at kende de vigtige verdensmål som FN har opstillet som mål for en bedre verden

Fredag middag blev fotoudstillingen »Verdensmålene - Kender du dem« indviet i Det Grønne Hus, Køge. Her pointerede formanden for kommunens Klima- og Planudvalg vigtigheden af, at der bliver arbejdet for at nå målene, som blandt andet handler om at afskaffe fattigdom, sikre flere uddannelse og fremme bæredygtig energi

- Med udstillingen vil vi gerne udbrede kendskabet til de her vigtige mål, der i sidste ende handler om at sikre klodens overlevelse, sagde Niels Rolskov (EL) og fortsatte:

- Ja, det vil sige, kloden skal jo nok overleve os; det handler mere om at sikre verden som vi kender den i dag.

Selve udstillingen er udarbejdet af sammenslutningen Globale Seniorer, der tæller ældre medborgere med mod på at gå forrest i kampen for at øge bevidstheden om klodens tilstand.

- Jeg var med i FN, da Mogens Lykketoft som formand for generalforsamlingen slog med hammeren i bordet og erklærede, at de 17 verdensmål var en realitet. Men vi må erkende, at det desværre endnu ikke er blevet en folkesag, lød det efterfølgende fra Povl Anker Andersen fra Globale Seniorer.

På den baggrund udtrykte han stor glæde over, at udstillingen kan være med til at øge opmærksomheden omkring målene.

Udstillingen vil være åben alle hverdage i Det Grønne Hus frem til d. 24. maj og markerer at Det Grønne Hus vil være åbent for flere arrangementer i fremtiden.