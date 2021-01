Morten Jensen og hans far gør meget ud af, at skabe en indbydende og afslappet atmosfære på kontoret. Det kan være med til at få samtalen med de pårørende til at flyde mere frit. Foto: Jens Wollesen

- Jeg savner håndtrykket og den nære kontakt

Som bedemand kommer man tæt på mennesker i en svær situation - men i disse tider må man heller ikke komme for tæt.

Det kan være svært at væne sig til, fortæller Morten Jensen, der godt kan huske, da Danmark lukkede helt ned i foråret.

- Jeg mindes en situation, hvor jeg havde siddet og talt med en mand, der skulle sige farvel til sin kone. Vi havde egentlig aftalt at vi bare skulle nikke til hinanden, men da familien stod omkring rustvognen og manden lagde sin ene hånd på kisten, lige før vi skulle køre - da trak det i højre hånd for at give et håndtryk. Der ligger meget kultur i et håndtryk og for mig repræsenterer det den nærhed, man har opbygget med til folk. Det med at give knuckles eller hælklap, synes jeg kan virke lidt påtaget. Så det jeg savner mest i den her coronatid er nok håndtrykket!

Medens resten af Danmark, og hele verden, har lukket forskellige erhverv ned og op igen, så har der hele tiden været brug for blandt andet bedemandens service.