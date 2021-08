Jeppe Ertman, indehaver EDC Poul Erik Bech Køge, donerer 50.000 kroner til indsamlingen for at redde Præsteskoven, som Camilla Nihøj og foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge står bag. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg kan slet ikke forestille mig, hvis Præsteskoven ikke var her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Jeg kan slet ikke forestille mig, hvis Præsteskoven ikke var her

Køge - 10. august 2021 kl. 09:27 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Jeppe Ertman har brugt Præsteskoven hele sit liv. Derfor er tanken om, at skoven skal fældes ikke til at bære, forklarer han.

Han var mandag på besøg i skoven i Herfølge for på vegne af hans ejendomsmæglerfirma, EDC Poul Erik Bech Køge, at donere 50.000 kroner til foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølges indsamling.

- Vi ønsker at støtte denne lille oase. Jeg er født og opvokset i Herfølge, jeg har altid brugt Præsteskoven, og nu kommer mine børn her. Så tanken om, at den ikke skulle være her, er meget fjern, siger indehaver af EDC Poul Erik Bech Køge, Jeppe Ertman.

I dag bruger han skoven til løbeture og udflugter med børnene.

- Hele å-løbet langs skoven kan man få mange timer med børnene til at gå. Vi har tre skolesøgende børn, og skolen tager også på udflugter herned. Det er skønt, at de ikke skal så langt for at komme ud i naturen, siger Jeppe Ertman.

Som virksomhed kan han også se et formål med at gå ind og støtte indsamlingen.

- Vi kan godt lide at støtte formål, som giver mening på den måde, siger Jeppe Ertman, der opfordrer andre virksomheder til at hjælpe indsamlingen det sidste lille stykke.

- Der er en masse virksomheder rundt omkring, som også er bosiddende i området. De må have samme tilgang som min familie har og borgerne generelt. Jeg kan ikke forene mig med tanken om, at Præsteskoven ikke skal være der, lyder appellen fra Jeppe Ertman.

Så langt er indsamlingen Målet for foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge er at indsamle 1,5 millioner kroner, så man kan købe Præsteskoven af Vallø Stift, og dermed forhindre at skoven bliver fældet, når sommeren er ovre.

Lykkes det at indsamle beløbet, har Køge Kommune lovet at bevilge et tilsvarende beløb på 1,5 millioner for at redde skoven fra motorsaven.

Status nu er, at foreningen er tæt på, at nå i mål, men der mangler fortsat lidt.

Lige nu har foreningen indsamlet 1,265 millioner kroner.

- Jeg håber, at lidt flere får lysten til at støtte os, når de kan se, hvor tæt på målet vi nu er, siger Camilla Nihøj, som har taget initiativ til at stifte foreningen Bevar Præsteskoven i Herfølge.

Camilla Nihøj forventer nu, at det lykkes at rejse det store beløb. Men samtidig lover hun, at skulle det mislykkes, får alle, der har doneret, deres penge tilbage.

- Vi har lidt udgifter, men det betaler vi selv. Så man skal ikke være urolig, alle pengene står på foreningens konto i banken. Og skulle det ikke lykkes at samle alle pengene, får man donationerne fuldt tilbage, lover Camilla Nihøj.

På kommunens dagsorden Men håbet er, at foreningen kan stille med 1,5 millioner kroner, når økonomiudvalget i denne måned ventes at have sagen på dagsordenen om bevilling af resten af de tre millioner kroner, som Præsteskoven samlet set skal koste, og dermed sætte købet i gang over for Vallø Stift, som ejer Præsteskoven.

- Vallø Stift skal jo have besked om, at vi vil købe skoven, så de ikke skal fælde den. Men hvis Vallø ikke kan se en underskrift, kan jeg godt forstå, hvis de taber tålmodigheden. Det er en forretning, og det er ikke nok at sige til dem, at vi har halvdelen af pengene. Derfor er det vigtigt, at Køge Kommune bliver ved med at stå bag, og at de tager det op på økonomiudvalgsmødet. Men vi har generelt opbakning fra alle partier, så det kan vi heller ikke klage over, siger Camilla Nihøj.

Formålet med at købe Præsteskoven er at gøre den til en bæredygtig folkeskov.