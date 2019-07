- Hvis himlen er god så bliver resten af fotografiet også godt

Se billedserie Det er først i løbet af sommerferien, at Julius for alvor er begyndt at fotografere - også gerne om natten. Foto: Kim Rasmussen

Køge - 26. juli 2019 kl. 16:12 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KØGE: Over 200 positive kommentarer og over 1.700 likes var den umiddelbare reaktion, da 16-årige Julius Rasmussen forleden lagde overstående billede af klapbroen ved Køge Havn op på Facebook-siden »Det sker i Køge«.

Og det er da også et imponerende flot billede.

- Jeg er superglad for alle de positive kommentarer, specielt fordi det først er her i sommerferien, at jeg for alvor er begyndt fotografere på den måde, siger Julius Rasmussen.

Interessen for at fotografere er dog ikke ny, og han fik sit første kamera af sin farfar og farmor allerede for seks år siden.

- Men når jeg tog billeder før, satte jeg bare kameraet på »auto«, siger han.

- Nu er jeg virkelig kommet i gang med at lege og eksperimentere, og jeg har da fået brugt en god slat af mine konfirmationspenge - nok omkring 20.000 kroner - på nyt udstyr.

Startede med drone

En del af udstyret består af den avancerede foto-drone, som Julius investerede i allerede sidste år, da han med hjælp fra sin onkel startede hjemmesiden dronedrengen.dk.

Her tilbød han optagelser af både foto og video fra luften med dronen, men på grund af sin unge alder, må Julius ikke bruge dronen over bebyggede områder, så hvis der er behov for det, kan hans onkel kontaktes på siden dronefar.dk

- Det har været rigtigt fedt at lave forskellige ting med dronen, men nu synes jeg, at »dronedrengen« måske lyder lidt for barnligt i forhold til det, som jeg gerne vil kunne tilbyde fremover med både fotografering og film, forklarer Julius.

- Så derfor har jeg oprettet en ny hjemmeside rkjulius.dk og allerede fået min første opgave for det, der hedder »værftet.biz« her i Køge.

En rigtig nørd

Mens Julius fortæller, at han håber at kunne komme til at leve af fotograferingen, begynder DAGBLADETs fotograf Kim Rasmussen at gøre klar til at tage billeder, og så går der for alvor »nørd« i den.

De to foto-entusiaster får sig lynhurtigt kastet sig ud i en snak om fotoapparater, linser, objektiver, priser og mærker og alt muligt andet godt, og det fyger om ørerne på denne artikels forfatter med uforståelige fagudtryk og tal for diverse indstillinger og opløsninger.

Mens der bliver taget billeder til avisen, afslører Julius, at det hurtigt kan blive et 24/7-job at være en god fotograf.

- Noget af det seneste, jeg har fotograferet, er nede fra Strædet midt om natten, og jeg har også egen udgang fra mit værelse, hvor jeg kan gå ud om natten og tage stjernehimlen. Det er ret fantastisk, siger han.

- I det hele taget er jeg meget opmærksom på himlen, når jeg tager billeder.

- Hvis himlen er god, så bliver resten af motivet det også, konstaterer Julius, der med sit talent og sine ambitioner har alle muligheder for at nå langt bag linsen.