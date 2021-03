- Han er simpelthen en guttermand

I sin begrundelse skriver hun:

"Ja, hvem skal have Månedens Blomst - det skal Dan Jørgensen hos Kvickly i Vestergade. Som ældre går vi ikke i supermarkeder her under coronaepidemien, så vi benytter os af ordningen i Kvickly, hvor vi bestiller varer over nettet og afhenter i Kvickly. Og her kommer Dan Jørgensen ind i billedet. Altid kommer han ud med favnen fuld af de varer, vi har bestilt, sætter varerne i bilens baggagerum, altid i godt humør og med en frisk bemærkning og tid til en lille hyggesnak. Og er der problemer eller varer, der ikke findes, så fremskaffer han dem og er hjælpsom med det hele. Selvom han har travlt er der altid god service og smil på læben. Han er simpelthen en guttermand, så der er en fornøjelse at købe ind på den måde, når vi ikke kan gå i butikker. Så vi synes bestemt, Dan fortjener en buket.