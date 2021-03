Padelcentre hører ikke hjemme i erhvervsområder, lyder det klart fra både Socialdemokratiet og SF, der afviser at dispensere fra lokalplanen i sagen fra Mazdavej i Ølsemagle, hvor private kræfter ønsker at etablere et padelcenter. Foto: Per Christensen

- Det hører ikke hjemme i industriområder

Fremtidens padelcentre hører hjemme i og omkring områder, der er udlagt til idrætsformål og ikke i industriområder som ved Mazdavej i det nordlige Køge.

Det er meldingen fra Socialdemokratiet, i kølvandet på den aktuelle politiske diskussion efter at kommunen har modtaget to forespørgsler på muligheden for at opføre et mindre padelcenter på hjørnet af Mazdavej og Københavnsvej. Lokalplanen er imidlertid udlagt til eksempelvis værkstedsvirksomheder, og klima- og planudvalgsmedlem (S) Lene Møller Nielsen mener derfor ikke, at der skal dispenseres fra lokalplanen.