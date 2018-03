Se billedserie Der er stor interesse for Kim Andersens hold for nyløbere.

Send til din ven. X Artiklen: - Der står nogle og venter på dig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Der står nogle og venter på dig

Køge - 17. marts 2018 kl. 11:58 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mørket er så småt ved at falde på, temperaturen viser to plusgrader og en let støvregn drysser ned over parkeringspladsen ved Hastrupskolen.

Her venter Kim Andersen på dagens løbehold. I august måned stiftede jord- og betonarbejderen hobbyvirksomheden »Køge Løbetræning«. Og interessen blandt ikke mindst såkaldte »nyløbere« har vist sig rigtig stor. Motionisterne kommer fra en pæn radius omkring Køge for i løbet af tolv uger at træne sig op til at kunne løbe fem kilometer i træk. Først og fremmest kvinder, fortæller Kim Andersen.

- Jeg har deltagere lige fra 20 år og op til 61. Mange vil gerne tabe sig, men det er jo ikke gjort ved at løbetræne i 12 uger. Jeg siger til dem, at så må de også se på deres kost, siger Kim Andersen.

Nyløberne starter de første to uger i »kravlegård«, som Kim Andersen kalder det. Her leges motionen i bogstavelig forstand ind hos deltagerne.

- Vi spiller for eksempel hockey og laver løbelege i par. Der er meget socialt i det - og midt i det hele har deltagerne pludselig løbet to kilometer. De bliver altid meget overraskede. Det er en fed måde at starte op på, fortæller Kim Andersen.

Dagens hold er hans fjerde for nyløbere. Der er tale om lukkede hold med 12 deltagere på hver - kun halvdelen er dog nået frem til dagens træning. En af dem er Jette Tuborg fra Dalby, som delvis er blevet lokket med af sin veninde.

- Jeg har løbet for nogle år siden og ville gerne i gang igen. Men det har været svært at tage mig sammen til det. Og her er der så også lidt andet end bare at løbe, siger Jettee Tuborg.

Hun lægger også stor vægt på det sociale element i træningen. Det er sjovere at træne sammen simpelthen.

- Der står nogle og venter på dig - det betyder helt sikkert noget, siger hun.

I dag er det hende, der venter på sin veninde. Veninden ankommer netop som træningen skal til at gå i gang. Og snakken går lystigt, mens gruppen jokker ned mod søen.

- Jeg har langt til mit stillesiddende arbejde, så det er godt for min ryg, at jeg får rørt mig. Og så er der nogen, der venter på mig, siger veninden, inden holdet forsvinder ned ad stien bag skolen.