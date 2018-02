Se billedserie - Vi fokuserer altid på at levere ny viden og værktøjer til virksomhederne i Køge Kommune, fortæller konsulent Jes Pettersson fra Connect Køge.

Send til din ven. X Artiklen: Workshop: Få succes på nettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Workshop: Få succes på nettet

Køge Onsdag - 06. februar 2018 kl. 19:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De danske forbrugere er onlineparate, men det halter stadig for mange af de danske virksomheder. Hvad skal der så til for at blive onlineparat? Og hvordan bliver virksomhederne blandt de bedste på internettet? Onsdag den 7. og onsdag den 21. marts inviterer Connect Køge og Succes Online til to gratis workshops om online markedsføring.

Gennem to sammenhængende workshops tilbyder Connect Køge og Succes Online små- og mellemstore virksomheder i Køge kommune hjælp med at blive blandt de bedste på internettet. På de to workshops kommer deltagerne rundt om emner som søgemaskine¬markedsføring, sociale medier og e-mailmarkedsføring. Hver deltager får sin egen handlingsplan med hjem, der hjælper med at prioritere deres næste digitaliseringsindsats.

Bag initiativet til Succes Online står Google, som i samarbejde med blandt andet Erhvervsstyrelsen, PwC, DI og IVÆKST har sat Succes Online på skinnerne. Siden 2012 er mere end 30.000 danske virksomheder blevet hjulpet med at se mulighederne på nettet via Succes Online. Forløbet er gratis og afholdes flere steder rundt om i Danmark, og nu er turen kommet til Køge. I samarbejde med Connect Køge vil lokale virksomheder blive trænet i online forretning af kompetente undervisere fra Succes Online.

- Vi fokuserer altid på at levere ny viden og værktøjer til virksomhederne i Køge Kommune. Med en samarbejdspartner som Succes Online sikrer vi, at virksomhederne får adgang til nogle af landets dygtigste eksperter. De får konkrete tips og tricks til at gøre deres hjemmeside og sociale medier mere effektive, og de får værktøjer, der giver dem de bedste muligheder for vækst via internettet, fortæller konsulent Jes Pettersson fra Connect Køge.

De to Succes Online workshops afholdes hos Connect Køge. Første workshop »Kick-off: Bliv bedst på nettet! finder sted onsdag den 7. marts klokken 9 til 13, og anden workshop »Værkstedet: Fra tjekliste til handlingsplan« finder sted onsdag den 21. marts klokken 9 til 13. Der er en sammenhæng mellem de to workshops, og det vil derfor være en klar fordel at deltage på begge. De kan dog tages enkeltvis.

Tilmelding til Succes Online skal ske på hjemmesiden www.koegeerhvervsservice.dk under Kalenderoversigt, hvor man også kan læse mere om Succes Onlines program.