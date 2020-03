Weekendens Kunst- og Kreamesse i Køge Hallerne aflyst

- Vi har ikke ord for, hvor kede af det vi er - over at havne i den her fuldstændig ekstraordinære situation. Der er både fra vores og fra vores udstilleres side lagt SÅ meget arbejde og økonomi i forberedelserne til dette arrangement. Vi føler, at vi som arrangører har et stort ansvar for at passe på både udstillere, besøgende og vores personale og tage vores samfundsansvar midt i en skærpet global sundhedskrise, udtaler Lotte Raahauge.