Under byvandringerne vil guiden blandt andet fortælle om tiden under hekseprocesserne, om byens udvikling til en moderne købstad og om udviklingen på Søndre Havn, alt efter hvilken en af turene man vælger at gå med på.

VisitKøge inviterer på byvandringer

Foråret står for døren, så det er ved at være tid til at komme ud og nyde vejret i smukke Køge. En god måde at gøre det på er at gå med på en guidet byvandring. Der er fem forskellige temaer at vælge imellem: kældervandring, byvandring, kirkevandring, havnevandring og som noget nyt en vandring rundt i Køges gårdmiljøer. Her kan man få et kig ind i nogle af Køges charmerende gårdmiljøer og høre historier om, hvordan gårdene har fået deres navne som for eksempel Svogers Gård, Karetmagergården og Grisegården