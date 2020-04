Virtuel jazzkoncert fra Richters

Lørdag klokken 13.00 afholder et til lejligheden samlet jazzband en lille virtuel session i den nye udestue hos Richters Ølstue i vores nye udestue. Tanken er at streame koncerten live på Facebook, fortæller indehaver af ølstuen Chrisian Richter.

- Musikerne går og keder sig lidt i disse tider og spurgte os, om de måtte jamme lidt hos os, forklarer han om baggrunden for det kreative indslag.

Jazzbandets medlemmer er Lars M. Nielsen på kontrabas, Morten Hsertz på trombone, Jørgen Christensen på klarinet og sang samt Carsten Henningsen på banjo og sang. Bandet har for et uger siden spillet spontant ude foran Sandmarksbo - dengang under det spontane navn "Sandmarksbo Jazzbband".