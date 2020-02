Vinterferie: Byg huler af genbrugsmaterialer

Kreativ workshop for børn +9 år på Borup Bibliotek i vinterferien.

Som et alternativ til køb-og-smid-væk-kulturen, handler workshoppen GENSKAB om at tænke anderledes, kreativt og praktisk.

Med friske øjne kan gamle festivalstelte og genbrugsmaterialer forvandles til huler, hyggesteder og kreative installationsrum. De to kunstinstruktører, Susanne Ringström og Rikke Kaels Jakobsen, guider børnene og inspirerer til genanvendelse af tekstiler. Den bærende idé er at arbejde med fantasi, kreative processer og fællesskaber, hvor børnene kan lade sig opsluge og give tankerne fri.

- Vi vil gerne skærpe børnenes opmærksomhed for genbrug og bæredygtighed, så de kan se nye anvendelsesmuligheder frem for at alting altid skal være nyt. fortæller børnebibliotekar Karin Husted Larsen.