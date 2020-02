Send til din ven. X Artiklen: »Vinkongen« takker af: - Det siger »bang!« kan jeg godt sige dig! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Vinkongen« takker af: - Det siger »bang!« kan jeg godt sige dig!

Køge Onsdag - 18. februar 2020 kl. 08:16 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu vil han ikke løfte sløret, men som sædvanlig lokker Mogens Hvid, 68, med ekstremt flotte vintilbud hos Wika Meny ved hans afskedsreception, der finder sted i butikken fredag den 28. og lørdag den 29. februar.

- Jeg har nogle ting på vej fra vores fem største vinleverandører - og det siger bare »Bang!« kan jeg godt sige dig. Det bliver tilbud, de aldrig har lavet før eller siden, lover den lune jyde med sit karakteristiske gavtyvesmil.

Han kommer oprindeligt for Herning, hvor han fik sit første job hos HB Boysen, men kom snart til ANVA i Esbjerg, hvor han var med til at vinde DM for firmahold i fodbold - samtidig udviklede han sig til en særdeles dygtig gymnast. De sportslige talenter hjalp ham til det job i Køge, der kom til at definere hans karriere.

- Jeg så i Jyllands-Posten, at de søgte en kommis og jeg søgte det. Jeg havde egentlig regnet med en dejlig lang sommerferie, men jeg skulle begynde allerede efter 14 dage. De første uger boede jeg på et værelse uden møbler og sov på en madras på gulvet, husker han.

Selvom den første tid var lidt hård, var der dog også det lyspunkt, at andre gæve jyder kom til og snart var de fem unge mænd, der også en del til hinanden i fritiden.

- Det kunne vi godt bruge til noget, siger Mogens Hvid med et underspillet grin.

En anden tid

Det var mildt sagt andre tider, da den unge kommis mødte op til første arbejdsdag i den 150 kvadratmeter store TRICA den 1. maj 1973. Butikken er siden da bygget om fem gange og har i dag knap 2000 kvadratmeter under tag. Samtidig er konkurrencen skærpet.

- Dengang var der fire dagligvarebutikker i området - i dag er der vel 35. Og alting var meget mere besværligt - det var bare med at tage fat med hænderne. Og dengang havde vi helt andre varer - haveredskaber for eksempel. Det har vi jo ikke i dag.

Et stærkt parløb

Et par år var gået, da Per Jensen blev ansat i butikken og de to indledte et stærkt parløb, der holder den dag i dag. De mange år har givet en helt særlig forståelse og en gensidig tillid i deres samarbejde.

- Det er sådan med Per, at jeg ikke behøver at spørge ham, hvis der er problemer - jeg kender svaret på forhånd og jeg løser bare problemerne. Og hvis jeg har brug for at bruge en million, behøver jeg heller ikke at spørge - men det er selvfølgelig tillid under ansvar, understreger Mogens Hvid.

Vil savne viden og lun

Det billede kan købmand Per Jensen godt nikke genkendende til - og han vil savne sin mangeårige makker.

- Det bliver mærkeligt, når han ikke møder ind. Jeg tror, han har Wika's rekord for færrest sygedage og han er jo en institution i byen. Han kender utroligt mange og de faste kunder kommer hen til ham og spørger »Mogens - kan jeg lide den her vin?«. Jeg vil især savne hans lune væsen og hans enorme viden. Han har mange meninger om mange ting i butikken og har med sin erfaring givet et stort bidrag til vores positive udvikling, lyder de rosende og anerkendende ord fra Per Jensen.

»Vinkonge«

Gennem årene har Mogens Hvid beskæftiget sig med et hav af varegrupper og har man brug for et råd om trusseindlæg, kan han såmænd stadig rådgive med fagligt indsigt.

- Du siger bare til, griner han.

Blandt kunderne er han dog først og fremmest kendt som en særdeles kompetent indkøber af forretningens vin og har vel nærmest opnået status af en lokal »vinkonge« på grund af Wika Menys årlige vinfestival, som startede i det små for 21 år siden - dengang en lille vinaften i Haslev, som Mogens Hvid står i spidsen for og udviklet til landets største af sin slags.

- Vores daværende købmand ville have, at vi skulle hente folk i busser fra Næstved og Køge og lave en vinaften i Haslev. Der var 12 deltagere med fra Køge. Året efter havde vi 150 deltagere i Køge - og året efter igen lavede vi to aftener. De seneste 12-13 år har vi haft fire aftener med 1000 deltagere hver aften, fortæller Mogens Hvid.

Han lægger et arbejdsliv bag sig, hvor den årlige vinfestival har fyldt meget året rundt. Planlægningen af næste festival er allerede i gang, mens festivalen afholdes.

- Der er hele tiden gang i overvejelserne - hvilke producenter skal ind? Hvem skal ud? Det er ligesom på motorvejen - du kan vælge at trække ind eller du kan vælge at blive i overhalingsbanen. Vi bliver i overhalingsbanen, for vi vil ikke have nogen foran os. Og hvis nogen vil byde os op til dans, kan de bare komme an, siger »Vinkongen« med et selvsikkert grin.

Med et liv i overhalingsbanen kan tilværelsen som pensionist måske forekomme skræmmende for nogle - men Mogens Hvid har gjort sig grundige overvejelser om, hvordan tiden skal fordeles i de kommende år. Han indrømmer, at tanken udfordrer ham.

- Jeg kommer til at svane mine kolleger. Vi er nogle, der har arbejdet sammen i mange år og vi kan sige de værste ting til hinanden - og de unge kan godt lide, at jeg går og retter på dem. Og jeg sidder med en lidt tom følelse - det er ikke til at vide, hvad der venter. Fritiden giver en ro - men kan jeg tåle den ro?, spørger han siger selv.

Sikkert er det, at hans hustru venter ham. Han husker at takke Bente, som har passet hjemmet i Haslev og parrets to drenge Ronni og Stefan. Mogens Hvid ser frem til at have mere fælles tid til hjemmet, børn, børnebørn og sommerhuset i Præstø, hvor kajakken også venter på ham.

- Jeg har jo en kone, som jeg ikke har set i 40 år. Nu skal vi ud at købe ind sammen - hvordan mon det går?, siger han med et grin og tilføjer:

- De næste ti år skal livet bare leves. Vi har for eksempel snakket med nogle venner om at købe en autocamper og køre til Spanien - og så bare se, hvor lang tid og hvor vi har lyst til at køre hen. På den måde er Europa stort, konstaterer han.

Der er afskedsreception for Mogens Hvid hos Wika Meny på Gymnasievej fredag den 28. februar klokken 14 til 18 og lørdag den 29. februar klokken 11 til 14.