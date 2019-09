Se billedserie Søren Dahl kommer til Køge lørdag den 21. september og interviewer et panel af Køges politikere.

Send til din ven. X Artiklen: Vind 5000 kroner: Verdensmålsevent med kendt radiovært Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vind 5000 kroner: Verdensmålsevent med kendt radiovært

Køge Onsdag - 18. september 2019 kl. 09:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vil du hjælpe Køge Kommune med at nå verdensmålene? Søren Dahl, radiovært, musiker og komiker kendt fra »Café Hack« og »Dahl på Hack« kommer til Køge lørdag den 21. september og interviewer et panel af Køges politikere. Temaet er Køge Kommunes arbejde med verdensmålene og »Energi i by og bolig«. Paneldebatten finder sted på Køge Torv fra klokken 10.30 til 11.00 og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til politikerne efterfølgende.

Køge Kommune har hen over sommeren kørt en idéindsamling, hvor man har haft mulighed for at indsende en idé til, hvordan vi kan arbejde med verdensmålene i kommunen og omsætte de globale mål til lokal handling. Ved eventet kåres de to bedste idéer. Fremstillerne af de to bedste idéer vinder 5.000 kroner hver, der kan bruges til et formål, der fremmer verdensmålene. Sidder du inde med en god idé, er der mulighed på dagen for at indsende den.

Fra klokken 11.30 til 13.30 har du mulighed for at deltage i en åben workshop om fremtidens bæredygtige liv. Workshoppen kører løbende over de to timer, og der er mulighed for at gå til og fra. Køge Kommune står for workshoppen i samarbejde med studerende fra Aalborg Universitet og inviterer alle til at bidrage til at udvikle idéer og løsninger til et bæredygtigt liv i Køge Kommune Resultaterne af workshoppen vil fungere som input til kommunens arbejde med en revideret klimaplan.

På dagen kan du møde medarbejdere fra Køge Kommunes team for Grøn Omstilling og Connect Køge, som er klar til at snakke om, hvordan verdensmålene gøres mere håndgribelige og forståelige i hverdagen både for borgere og virksomheder.