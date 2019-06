Køge Kommunes trafiksikkerhedskampagne »Vi cykler sammen« sætter i juni måned fokus på cykeltræning i familier med børn fra 0.-4. klasse.

Vi cykler sammen - ny kampagne til forældre

Køge Onsdag - 19. juni 2019

De første skoleår betyder ofte mere tid på cykelstien for de unge trafikanter, men inden barnet er klar til at trille ud i myldretidstrafikken, er det vigtigt, at forældrene har trænet sammen med barnet, påpeger Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunens trafiksikkerhedskampagne »Vi cykler sammen« sætter i juni måned fokus på cykeltræning i familier med børn fra 0.-4. klasse. Målet er, at flere familier bruger tid sammen på de tohjulede i sommerferien. Rådet for Sikker Trafik fortæller, at langt størstedelen af de uheld, de mindste cyklister er med i, er eneuheld. Det kræver gode cykelevner at køre sikkert blandt biler, fodgængere, scootere m.m. Derfor er det vigtigt, at forældre træner sammen med deres børn.

- Det er ikke nok at kunne træde i pedalerne for at komme sikkert mellem hjem og skole. En sikker cyklist kan orientere sig, give tegn og træffe gode beslutninger på kort tid. Det kræver træning, derfor vil vi gerne slå et slag for cykeltræning i sommerferien, hvor børn og forældre ofte har lidt mere tid sammen, og vejret ofte er cykelvejr. Jeg håber, kampagnen »Vi cykler sammen« kan være med til at skabe øget tryghed i trafikken for de helt unge cyklister, siger Erik Swiatek, formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

I uge 25 modtager alle folkeskoleelever fra 0.-4. klasse et kampagnepostkort. Eleverne kan deltage i en konkurrence, hvor præmien er nye cykelhjelme til hele klassen. Jo flere fra klassen der deltager, jo større chance er der for at vinde.

På Køge Kommunes hjemmeside kan forældre få konkrete tips til cykeltræningen. Rådet for Sikker Trafik har samlet en liste af gode råd til forældre, der skal lære deres børn at cykle i trafikken:

- Træn, træn, træn: Find et stille område og gør træningen så hyggelig og sjov som muligt

- Cykle uden at slingre: Dit barn skal kunne styre, bremse og svinge uden at miste balancen

- Se til siden og bagud: Barnet skal lære at bedømme farerne i trafikken og tage hurtige beslutninger

- Giv tegn: Træn dit barn I at holde den lige kurs og stille og roligt slippe styret for at give tegn

- Lad barnet føre an: Træn med spørgsmål. Hvad skal vi huske i næste kryds?

- Ud i trafikken på cykel: Nu er det tid at cykle ture i trafikken. Mange ture. Tal om det I ser.

Det er vigtigt, at forældrene vurderer, hvor meget det enkelte barn kan klare, og hvor hurtigt træningen kan gå frem, skriver Køge Kommune.

Voksne cyklisters adfærd er ikke altid eksemplarisk. Og det kan være svært at oplære nye cyklister, hvis man ikke selv er opdateret på god cykelopførsel - derfor har kampagnen også fokus på god cykeladfærd for forældrene.

Cyklistforbundet giver 10 bud på god cykelkonduite:

1. Vær opmærksom i trafikken - lad fx mobilen blive i lommen.

2. Lad være med at stresse. Så har du overskud til at være venlig i trafikken.

3. Kig dig over skulderen før du trækker ud og overhaler andre cyklister.

4. Hold til højre på cykelstien - så der er plads til, at andre kan overhale dig.

5. Vis dine intentioner: Ræk fx hånden ud, når du vil dreje. Ræk hånden op, når du vil stoppe.

6. Lad være med at køre op foran alle de andre cyklister, der holder for rødt lys.

7. Lad være med at holde på din ret, hvis det bringer dig selv eller andre i en farlig situation.

8. Respekter fodgængerne. Træk din cykel i fodgængerfeltet, og lad være med at køre på fortovet.

9. Hold øjne og ører åbne - undgå fx høj musik i hovedtelefonerne og hætter der begrænser dit udsyn.

10. Kør efter forholdene. Det er ikke en rettighed at køre, så hurtigt du kan.

På Køge Kommunes Facebookside kan alle, der mener at have styr på cykelreglerne løbende teste sig selv i quiz-opslag med trafikale dilemmaer set fra cyklistens perspektiv. Præmien er en ny børnecykel.