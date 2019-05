Se billedserie Hundelufter-arealet blev indviet af både de tobenede og især de firbenede torsdag den 23. maj.

Vedholdenhed hjalp: Borups hunde fik deres egen skov

Køge Onsdag - 30. maj 2019

Borup har nu fået et hundelufter-areal, som kan benyttes af alle hunde i Borup. Her kan hundene løbe frit inden for indhegningen og her kan de lege med andre hunde. Arealet er naturligvis kun til brug for socialiserede hunde, der uden problemer kan enes med andre hunde uanset race, størrelse og køn.

Hundelufter-arealet blev indviet af både de tobenede og især de firbenede torsdag den 23. maj, med kager fra den lokale SPAR-købmand, Knud, og fra en af hundemødrene, Maria. Flere havde også medbragt kaffe og masser af vand til hundene, fortæller initiativtagerne.

Den nye hundeskov ligger tæt på Møllevej, over for det gamle privathospital i Borup på et naturskønt grønt areal. Her kan hundene boltre sig i en lille skov og lidt eng uden om skoven. Arealet er stort med indhegning, naturlåge og bænke til hundeejerne. Samtidig ligger det ved de mange stier i området, så det er let at komme til. Endnu en ny grøn perle til Borup - denne gang til hundene.

Det er Borup Borgerforening i samarbejde med Teknisk Forvaltning, ETK og lokale borgere, der har stået for etablering af hundelufter-arealet. ETK, Køge har stået for etablering af hegn og bænke.

Paul Christensen fra Borup Borgerforening og medlem af Køge Byråd for Venstre, har været primus motor i projektet, men derudover har Ingerlise Jensen været ildsjælen, der konstant har skubbet på.

Første gang ideen blev vakt er tilbage i februar 2015, men dengang var der ikke rigtig nogen opbakning. Men interessen for et hundeareal blev vakt, da Borup Byplan blev udviklet af Borup-borgerne i samarbejde med Køge Kommune. Her kom Paul Christensen med, fortæller Ingerlise Jensen.

Makkerparret Paul og Ingerlise har forsøgt sig mange steder i Borup, men enten har ejeren af det mulige areal ikke været interesseret og nogle steder kunne ikke lade sig gøre af hensyn til naturfredninger og beskyttelseslinjer.

- Faktisk er dette ottende forsøg, fortæller Paul Christensen og takker samtidig Teknisk forvaltning for deres store engagement og interesse i at finde et egnet areal.

Arealet betales af pengene, der var afsat af Køge Byråd til projekter foreslået i Byplan Borup fra 2017.