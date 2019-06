Se billedserie Værftsgården blev bygget som boliger til arbejdere og funktionærer på Køge Skbsværft. Her er det et sjak stolte tømrere foran forskallingen til et betonskib. Foto: Køge Arkiverne

Værftgården fejrer 100 års fødselsdag

Køge Onsdag - 17. juni 2019

Det er et stykke 100 år gammel lokalhistorie, der lørdag den 29. juni bliver fejret på Østre Sandmarksvej i Køge. Her blev bebyggelserne »Værftsgaardene« med kongelig tilladelse opført i 1919 for at sikre hjem til værftsarbejdere og funktionærer på Køge Værft - to store karréer, der i folkemunde hurtigt fik tilnavnene »Skrivebordet« og »Ligkisten« på grund af bygningernes form.

Værftet kunne dog ikke klare sig i konkurrencen og lukkede i 1923. Ifølge tidsskriftet »Frivagten« blev boligerne ved salget af værftet overtaget af rederierne D/S »Dannebrog«, DS »Progress« og J. Lauritzen. I 1937/38 overtog J. Lauritzen de andre rederiers andele og fik ny ejer - Lejerbo - i 1961.

Undervejs havde rederiet sørget for at modernisere boligerne, fremgår det af »Frivagten«:

»I dag kan de (boligerne red.) tilfredsstille de Synspunkter, der er gældende for den hensigtsmæssige Bolig, og Rederiet besluttede derfor også efter Overtagelsen at foretage en omfattende Ombygningen af Ejendommene og Arealet omkring disse«.

Lejlighederne blev således forsynet med varmt vand og WC - i de større hjem ligefrem bruse- eller karbad. På de omkringliggende arealer sørgede rederiet for legeplads gynger, sandkasser og vippet til børnene, et parkanlæg med bænke og sø, beplantninger, en sportsplads og små køkkenhaver.

På det tidspunkt var området sit eget, lille lokalsamfund med rulleforretning, købmand, en slagter, ismejeri og grønthandler. Alle daglige fornødenheder kunne skaffes og beboerne behøvede reelt ikke forlade Værftsgården for andet end at gå på arbejde eller i skole. Til gengæld var andre tøvende med at færdes i området, fortæller Britt Jørgensen, der har boet i Værftsgaarden siden 1973.

- Avisbuddene var ikke meget for at komme her. Der var nogle krasbørstige typer iblandt. Man skulle være klar til at bo blandt røvere og tyveknægte og en ærlig mand, der stjæler lidt en gang imellem. Det var et berygtet område, fortæller hun.

I begyndelsen af 1970'erne blev det besluttet at rive »Skrivebordet« med de 85 bittesmå lejligheder ned for at stedet at etablere rækkehuse, der stadig er ejet og drevet af Lejerbo. »Ligkistens« 35 lejligheder blev i 1983 solgt til entreprenøren Poul Larsen, som drev ejendommen indtil 1996. Britt Jørgensen var dog ikke imponeret af ejerens engagement.

- Han sørgede ikke for at vedligeholde ejendommen og på et tidspunkt ville han sætte huslejen op uden at have foretaget forbedringer. Vi beboere gik i Huslejenævnet og vandt - og så blev han gal. Han kaldte os »rotter« og han sagde, at han ikke ville have sådan nogle rotter boende, der ikke makkede ret. Så kunne vi få lov til at købe ejendommen, husker Britt Jørgensen.

Og sådan blev det. I 1996 blev A/B Værftsgaarden stiftet og har i dag 34 ud af 35 lejligheder i ejendommen som medlemmer - en enkelt har valgt at blive boende som ejer. Dertil kommer et erhvervslejemål, der nu er udlejet til grillbar.

Omfattende skimmelsvamp på grund af fugt i krybekælderen blev opdaget i ejendommen i 2012 og blev en bekostelig affære for beboerne. Dansk Bygningsanalyse vurderede, at skimmelsvampen skulle behandles akut og Værftsgården søgte Køge Kommune om støtte. På et møde i Økonomiudvalget blev der i maj 2013 afsat 1,8 millioner kroner til projektet i kommunens budget for 2014 - men der gik hårdknude i sagen. Den 2. juni 2013 sendte Værftsgården et brev til komunen for at orientere om, at renoveringen gik i gang, fordi »bestyrelsen ikke længere kan tage ansvaret for vores beboeres sikkerhed«. Brevet blev ifølge DAGBLADET aldrig besvaret og projektet afsluttet i december 2013.

Til gengæld ringede kommunens sagsbehandler i august 2014 til bestyrelsesformand Jesper Nielsen og spurgte, om projektet var påbegyndt. Bestyrelsesformanden genfremsendte brevet og på Økonomiudvalget møde 12. august 2014 anbefalede udvalget, at byrådet skulle vedtage et samlet støttebeløb på 2,8 millioner kroner, idet by- Bolig- og Landdistrikter havde støttet med én million kroner.

Og så fulgte et chok: Den 22. august modtog Jesper Nielsen en mail fra forvaltningen om, at sagen ville blive taget af byrådet og at foreningen ikke kunne få støtte. Daværende borgmester Flemming Christensen oplyste på byrådsmødets medlemmer om, at Værftsgården selv havde trukket deres ansøgning tilbage.

Borgmesteren og Marie Stærke (S) beklagede efterfølgende forløbet og lovede at undersøge muligheden for at dispensation for en regel om, at man ikke giver støtte til allerede igangsatte projekter. Men forgæves. Den 28. november 2014 modtog Køge Kommune afslag på dispensation fra Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter. Sagen var dermed lukket.

Britt Jørgensen har oplevet skiftet fra berygtede arbejderboliger med »landsbytosser«, skæve eksistenser, rigeligt indtag af øl hos nogle beboere til dagens veldrevne andelsboligforening på godt og ondt. Ejendommen fremstår i dag særdeles velholdt. Ganske vist er den deltidsansatte vicevært 83 år, men han gør sit arbejde godt og grundigt.

- Og han har ikke lyst til at holde op. Vi har spurgt ham, siger Britt Jørgensen med et smil.

Ser man på det sociale liv er det til gengæld tydeligt, at der i dag kun bor tre børn i de seks opgange. Det myldrende børneliv er fortid og området har ikke længere har små butikker og kolonihaver. Der er mindre aktivitet og liv omkring ejendommen - men der er god stemning mellem beboerne, forsikrer Britt Jørgensen.

- Jeg holder utroligt meget af huset. Det er så smukt og ligger så godt - lige midt mellem byen, stranden, skoven, S-toget og busserne. Det kan ikke være bedre. Og vi beboere hilser da og snakker, når vi mødes i gården eller på trappe. Vi kender hinanden og vi snakker hen over altanerne, siger hun.

Beboerne kan glæde sig til de runde fødselsdag lørdag den 29. juni, hvor der er kaffe og 100 års kage fra Nicolais Bageri om eftermiddagen og middag med helstegt pattegris og DJ om aftenen.

- Og hvem ved - måske for vi også besøg af en særlig gæst, siger Britt Jørgensen hemmelighedsfuldt.