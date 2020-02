Se billedserie Her er det initiativtagerne Peter Hargreave og Nicklas Andersen, der selv viser standeren frem på Søndre Strand i Køge. Privatfoto

Vær med: Nyt projekt for ren start skydes i gang på lørdag

Køge Onsdag - 03. februar 2020

Mange timers hårdt arbejde og møder med Køge Kommune og Ejendomme Teknik Køge resulterer nu i, at Projekt Ren Strand er blevet godkendt og kan få lov til at sætte sine første stander op. Det fortæller initiativtageren i en pressemeddelelse.

Den officielle lancering kommer til at ske lørdag den 8. februar klokken 12.00 på Søndre Strand i Køge med besøg af borgmester Marie Stærke (A).

- Da ideen til miljøprojektet Projekt Ren Strand for godt en måned siden begyndte at spire, havde vi ikke troet på, at projektet ville blive taget så godt imod og have så meget vind i sejlene allerede inden den officielle lancering. Plastik er fortsat et stort problem i den danske natur, og det ønsker vi med Projekt Ren Strand at gøre aktivt ved. Plastikudfordringerne er en folkesag, og det ønsker vi at italesætte og synliggøre gennem vores projekt, som med standere og kurve opfordrer besøgende på de danske strande til handling, siger Peter Hargreave, der er en af tovholderne bag arrangementet.

Tag en kurv med

Han forklarer, hvordan projektet praktisk handler om, at man ved de opsatte standere kan tage en kurv med, når man alligevel er på stranden. Så kan man samle plastikaffald op og aflevere det i skraldespanden ved siden af standeren, hvorefter kurven bliver returneret til sin plads.

- Vi vil gerne have fat i alle de mennesker, der godt gider at gøre en indsats for miljøet. Når de alligevel er på stranden, måske for at lufte hunden, så kan de tage en kurv med; mange gør det allerede, bare med en pose i lommen, fortæller Peter Hargreave.

Han forklarer, at der måske nok er fare for at kurvene selv kan blive smidt i naturen, men er sikker på, at de vil finde hjem igen.

- De bliver forsynet med informationer, så de kan komme tilbage til rette sted igen. Det er jo et fælles projekt for alle medborgere, så vi håber at folk med hjertet på rette sted vil sørge for at de kommer tilbage i standeren, siger han.

Hele Danmark skal med

Han forklarer, hvordan målet er at få opsat standere på alle strande i Danmark.

- Det er et ambitiøst mål, som vi håber, bliver støttet op om af de danske kommuner og virksomheder rundt om i landet. For det er det, der skal til, hvis vi skal komme i mål med vores ambition om et renere Danmark, fortsætter han og glæder sig over at Køge Kommune, som den første kommune, har valgt at støtte op om projektet, med borgmesteren i spidsen for beslutningen og tiltaget.

Den første affaldsstander bliver således sat op på Søndre Strand med deltagelse af hele holdet bag Projekt Ren Strand.

Hvis det bliver en succes er der mulighed for at udvide konceptet til for eksempel parker og andre steder, siger han og fortæller at foreløbig bliver initiativet betalt ud af egen lomme hos de involverede.

- Vi vil gerne gå foran og vise, hvad vi kan, før vi begynder at spørge nogle om penge til det her. Men det er klart, at hvis initiativet skal udbredes til hele Danmark, så håber vi på et senere tidspunkt at rejse nogle penge ved for eksempel at søge legater, siger Peter Hargreave og understreger, at det hele er lagt an på at være non-profit, så gevinsten bliver en Ren Strand til glæde for alle strandens brugere.

Ved den officielle lancering er alle velkomne, og der vil være gratis kaffe og kakao til de fremmødte.