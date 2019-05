VROOOOM!! Vind en tur i en Ferrari

Klokken 18.30 i aften vil de første Ferrari 'er fra Ferrari Owners Club Danmark begynde at trille deres flotte biler ind i Nørregade ved aftenåbent. Bogart udlodder en konkurrence, hvor man kan vinde en tur i en af Ferrari'erne. Kig ind hos Bogart for at deltage og høre mere om konkurrencen. Det er et samarbejde mellem forretningen Bogart, som får hestekræfterne til byen. Bogart er sponsor for Ferrari Owners Club Danmark og man vil kunne se hele 14 styk foran tøjforretningen.

Det festlige rockband har hittet med mange forskellige hits, men særligt to hits »Small Beer« og »Stuck in '64« er nogle gamle kendinge, som begge er skrevet af Colin Manley fra Remo Four og Swinging Blue Jeans og som døde i 1999. »I Saw Her Standing There« - endnu et hit Chimbo's fortolker - er som bekendt et Beatles nummer og i 1991 sørgede Colin Manley for at Sir Paul McCartney fik et eksemplar af Chimbo's Revival fortolkning. Efter sigende syntes Paul McCartney at Chimbo's Revival var et sjovt og selvironisk navn.