Unge med hænderne skruet godt på

Se billedserie Frida Annamarie Rasmussen, Emil Griese og Yasen Camor elsker at bruge hænderne, og følte sig derfor noget på hjemmebane på den kæmpe byggeplads.

Køge Onsdag - 25. oktober 2019 kl. 10:09 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er i gang med at bygge et badeværelse med det hele, fortæller Frida Annamarie Rasmussen med tilfredshed i stemmen og sender Emil Griese og Yasen Camor er bredt smil. De tre unge er tilknyttet Jobplaneten, hvis fornemmeste opgave er at støtte og inspirere unge ind i deres første job.

Onsdag var 25 elever fra Jobplaneten på en rundvisning ved et af de mange store byggeprojekter ved Køge Kyst, som skyder op, for at snuse lidt til byggefaget.

De blev vist rundt af projektleder David Flach-Jensen på Pensiondanmarks store byggeplads på Søndre Molevej, hvor man er langt fremme med at færdiggøre 80 lejelejligheder. Et byggeri, der gik i gang i april sidste år, og som ventes at stå færdigt ved årsskiftet.

De unge fra Jobplaneten bliver mødt af larmende maskiner, håndværkere overalt og mudder på skoene.

Projektlederen fortæller at det giver rigtig god mening at få de unge på besøg. For der bliver i fremtiden brug for mange flere håndværkere - og bare på Køge Kyst-projektet er der arbejde i de næste ti år.

Frida fra Roskilde, Emil fra Brønshøj og Yasen fra Gladsaxe har endnu ikke helt bestemt hvad de skal være, men er enige om, at det blive noget med at bruge hænderne. For det at sidde på skolebænken er ikke lige deres kop the. I hvert fald ikke for længe ad gangen.

Derfor er de også landet det rigtige sted ved at komme på Jobplaneten, hvor halvdelen af skoletiden får med praktisk arbejde.

- Jeg har altid haft det dårligt med at sidder stille, forklarer 16-årige Frida, og erkender at hun jo nok har være klassens rod.

- Jeg vil meget hellere bruge hænderne og tænker at jeg vil være maler eller måske tømrer.

16-årige Emil og 17-årige Yasen har valgt side. De går efter at blive VVSere.

- Det giver en god løn og er et bedre arbejde end så meget andet, synes Yasen Camor.

- Ja, og så er der sådan en tilfredsstillelse ved at lægge et rør, se hvor pænt det ser ud og så kan sige: Det har jeg lagt, smiler Emil Griese

Lige nu er de tre unge i gang med første grundforløb på Jobplaneten. Når de når til grundforløb 2 skal de til at vælge, hvilket fag, de vil gå efter.

Hvis ikke flere unge vælger en erhvervsuddannelse, kan der let blive mange på faglært arbejdskraft.

Det er derfor, at Pensiondanmark og Bygherreforeningens Byg med unge-alliance var sammen om at invitere de unge fra Jobplaneten, der endnu ikke ved med sikkerhed, hvad de vil med fremtiden, ind på den store byggepladserved Køge Kyst for at de kunne opleve, hvordan det er at arbejde på sådan et stort byggeri er. Samtidig med det, håber Byg med unge - alliancen også på, at besøget kan være med til at inspirere flere bygherrer til at hjælpe med at få flere unge i uddannelse inden for byggeri:

- Vi håber, at vi med dette arrangement kan inspirere andre bygherrer til at løfte opgaven og vise de unge, at byggebranchen er en spændende vej at gå, og at man godt kan videreuddanne sig som håndværker uden en studenterhue. Bygherrerne ved, at de også har brug for at have faglært arbejdskraft om fem, ti og tyve år. Hvis vi skal sikre nok faglærte hænder i Danmark, er bygherrer og virksomheder nødt til at være med til at tage ansvar, forklarer Mette Kristensen, projektleder i Byg med unge - Alliancen.

- Det har vist sig, at besøg på byggepladserne har været en stor succes for de unge, der virkelig får mulighed for at opleve hvad arbejdet på et stort byggeri egentlig indebær, og på den måde danne sig en idé om hvorvidt det er noget de kunne tænke sig. Et første skridt på vejen mod at vælge en erhvervsuddannelse.

Og selvom der var lidt mudret, så tog de 25 unge gerne det første skridt for at se, hvordan er så stort og imponerende byggeri som Køge Kyst skyder op.