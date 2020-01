Lars U. holder trylleskole for børn fra 6 år en uhørt chance for at lære at trylle.

Trylleskole og stort trylleshow

En tryllekunstner røber aldrig sine tricks ... næsten aldrig, for inden Lars U's trylleshow er her en uhørt chance for at lære at trylle. Lars U. holder trylleskole for børn fra 6 år. Her kan man lære fire til fem virkelige gode trylletricks, der kan narre en vågen voksen. Tryl en mønt væk, få uregerlige spaghettier til at makke ret og forudsig, hvilket kort publikum vil vælge. Det hele lærer man under kyndig vejledning af tryllekunstneren. Alle trylleskolens elever inviteres til at medvirke efterfølgende i Lars U´s trylleshow, hvor de kan optræde med det de har lært. Trylleskolen begynder klokken 10 på Borup Bibliotek og klokken 14 på Herfølge Bibliotek. Der er begrænsede pladser i trylleskolen og tilmelding skal ske via bibliotekets hjemmeside koegebib.dk.