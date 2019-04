- Vi var skuffede i 2018, da vi ikke vandt - nu har vi gjort det i 2019. Det betyder, at vi skal gøre det igen i 2020, udtaler murermester Jimmy Jacobsen efter sejren.

Tredje gang blev lykkens gang for lokal murermester

Køge Onsdag - 17. april 2019 kl. 08:09 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anerkendelse for ens arbejde er altid rart, men at blive kåret til året bedste er alligevel ret godt. Murermester Jimmy Jacobsen har de seneste fire år været en del af Smiley-ordningen for håndværkere, som foregår på siden anmeld-håndværker.dk. Her er det kundernes udtalelser, der er med til at bestemme, hvem der gør det godt indenfor hver deres håndværksfag.

De seneste to år har Murermester Jimmy Jacobsen været finalist i kategorien Murer (5-9 ansatte). I 2019 blev de igen nomineret som finalist, nu i kategorien Murer (10+ ansatte). I år blev det ikke kun til en finaleplads - holdet tog guldet med sig hjem. Deres mål for at vinde i 2019 blev realiseret og de fejrede det med en fridag om fredagen.

Efter en velfortjent fridag, er det tilbage på arbejde med fornyet energi, som skal bruges på at sikre dem sejren i 2020.

- Vi var skuffede i 2018, da vi ikke vandt - nu har vi gjort det i 2019. Det betyder, at vi skal gøre det igen i 2020, udtaler murermester Jimmy Jacobsen.

De hviler således ikke på laurbærbladene. Det engang fem mand store firma er i dag vokset til hele 22 mand. Den hurtige vækst, skyldes godt håndværk, hvilket resulterer i de mange tilfredse kunder og overtagelsen af et andet murermesterfirma.

- Det må ikke gå for stærkt, vi skal kunne bevare benene på jorden og sørge for, at kvaliteten er i top. Det går stærkt i virksomheden og af den grund er det endnu vigtigere, at sørge for at bevare benene på jorden, det gode arbejdsmiljø og det gode sammenhold, som vi ved virker, sagde Jimmy Jacobsen.

Han ser frem til 2020 håber igen at firmaet bliver nomineret til at vinde prisen for bedste murer. Det stærke sammenhold og den rigtige mentale indstilling har været svaret for Murermester Jimmy Jacobsen og hans medarbejdere.