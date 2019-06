Se billedserie Foto: Kristine Fryd.

Tid til at lette anker

Køge Onsdag - 25. juni 2019 kl. 13:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den første EUX student fra EUC Sjælland sprang ud tirsdag eftermiddag. Det er Allan Borch Olsen på 21 år fra Greve, der kunne fejre en dejlig dag, hvor livet på ungdomsuddannelsen afløses af nye spændende fremtidsdrømme.

Det var en lettet og glad Allan Olsen Borch på 21 år, der krammede sin mor og far. Han er årets første EUX student fra EUC Sjælland i Køge. Forældrene har ventet i spænding på Allan, der har arbejdet gævt på at fuldende sin eksamen.

Allan Olsen Borch har de seneste tre år og otte måneder taget kombinationsuddannelsen EUX, der forener almene gymnasiale fag med en håndværksmæssig grunduddannelse i Køge hos EUC Sjælland.

- Der åbner sig mega mange muligheder med en EUX uddannelse. Jeg synes, man skal se uddannelsen som det nye sort. Folk skal få øjnene op for, at man kan både kan bruge denne uddannelse på samme vilkår som en STX - en studentereksamen fra et alment gymnasium. Men også hvis man vil gå videre inden for håndværksfagene, siger en glad Allan Olsen Borch.

Planerne er mange og rige for Allan, der indtil videre har flere ting, han gerne vil have fokus på i den nærmeste fremtid. Først og fremmest skal han arbejde som tømrer i Store Hedebyg Enterprise A/S, hvor han har været i lære.

- Det er lidt ligesom at have fået et kørekort, nu skal jeg ud og bevise, at jeg kan køre. Jeg er blevet behandlet rigtigt godt på min læreplads, og skal arbejde der. Vi kommer ud på spændende, store industrielle opgaver, så det glæder jeg mig til, siger Allan.

I og med at han nu også har et studentereksamensbevis i hånden, har det åbnet døre til endnu flere muligheder end håndværkerfaget for fremtiden.

- Jeg har tænkt på at læse videre på DTU på en uddannelse, der hedder bygningsingeniør med fokus på infrastruktur og byggeri, siger Allan og understreger at kommende elever på EUX skal tænke over, hvor mange muligheder der er bagefter uddannelsen.

Nu er rejsen på EUX slut, og det er tid til farvel med de mange venner, Allan har fået i både Køge og Næstved.

- Det er lidt ligesom at kigge tilbage på en lang vej, hvor jeg nu er ved enden af ruten. Det er vemodigt at sige farvel til de venner, jeg har gået op og ned ad i flere år. Men nu skal der festes igennem, vi skal ud og køre i vogn og have det sjovt, siger Allan.