Se billedserie Elvis kommer til Køge i skikkelse af Brian Troy. Foto: TOVITA RAZZI

Send til din ven. X Artiklen: The King kommer til Køge i bedste rock'n roll stil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

The King kommer til Køge i bedste rock'n roll stil

Køge Onsdag - 23. april 2019 kl. 13:38 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun Dronningen Køge får fint besøg af i maj måned. Selveste »The King« kommer også til byen og den får ikke for lidt, når Køges butikker holder aftenåbent den 3. maj til klokken 22.00. Det oplyser Køge Handel i en pressemeddelelse

Byen vil summe af gamle amerikanerbiler og god stemning. Køge Handel lukker hele byen af fra klokken 14.00, så der kan blive plads til de flotte veteranbiler på Torvet og i Brogade. Det er et samarbejde mellem Kør-til-Køge og Køge Handel, som gør at de handlende kan få oplevelsen af de mange forskellige biler i bybilledet.

Elvis og amerikanerbiler

Veteranbilerne bliver kørt ind i byen omkring klokken 16.00, og vil være opstillet og klar klokken 17.00. Og der skal ikke herse nogen tvivl om hvilket tema Køge bliver prydet med denne fredag: "Rock'n'roll er og bliver bare et super godt tema, og det får vi folk til at mærke" siger Aktivitetschef i Køge Handel Katja Jensen.

Men det er ikke kun på Torvet og i Brogade at byens borgere og gæster vil kunne mindes 50'er rødderne, for der vil være aktiviteter i hele byen.

- Vi har fået nogle fantastiske bands til at komme og underholde, og de skal nok sørge for at få skabt den rette stemning siger Katja Jensen og fortsætter:

- På Kulturtorvet vil Ramblin Bandits swinge bassen i bogstavligste forstand, og i Nørregade foran KØS vil Chimbos Revival give den max gas. Og så har vi jo selveste Hr. Elvis Presley aka Brian Troy, som sammen med sit 5-mandsorkester vil underholde hele Torvet med alle de kendte Elvis-klassikere.

Men selvom det er aftenåbent, så står forretningerne stadig klar til at byde de handlende velkommen fra klokken 10.00. Og i Vestergade trækker mange af forretningerne ud i gaden og holder deres kendte og hyggelige Vestergademarked. Her vil man kunne gøre et godt kup blandt de mange varer, og har man brug for en pause i shoppingen, står beværtningerne klar til at hjælpe med både tørt og vådt til halsen. Intet Rock'n'roll tema uden pin-up ladies.

- Kommer man op til byen denne aften, vil man også blive mødt af lækre Pin-up piger som vil gå rundt og charmere i alle gaderne. Har man lyst til at blive fotograferet sammen med pigerne, så skal man bare sige til, så stiller de glædeligt op, siger Katja Jensen.

Er man til de lidt tungere drenge, så vil man kunne få sig noget af et syn, når Ferrari Owners Club Danmark stiller op langs Nørregade med over 14 ny polerede Ferrari'er foran Bogart. Det er Bogart som er sponsor af Ferrari Owners Club Danmark, og som via deres samarbejde, får de mange hestekræfter til byen. Det vil også være muligt at vinde en prøvetur i en af Ferrari'erne. Konkurrencen finder sted hos Bogart, så kig derned hvis du vil vinde en tur i en af de flotte biler. Men her stopper festen ikke.

- Vi sætter en fest i gang i Nørregade når Chimbos Revival stiller op med alle de kendte klassikere. Og ikke nok med det, så får vi kørt en 12 meter lang Milkshakebus ind i Nørregade, siger Katja Jensen og fortsætter:

- Det er dineren 'Stacy's' fra Køge Marina som kommer med deres super-cool blå bus. Her vil man kunne få sig en rigtig Stacy-Milkshake og chille sammen foran KØS, som man siger på bedste slang-manér.

Store maskiner bliver omdrejningspunktet på Kulturtorvet, hvor der vil blive kørt store Veteranlastbiler og veteranbusser ind. Her vil man kunne være heldig at komme op og prøve at sidde i nogle af de store vogne. Stemningen bliver også fænomenal her, hvor Ramblin Bandits, bl.a. kendt fra TV2's program TALENT spiller op med 1950-ernes Rockabilly. Restaurationerne trækker ud på Kulturtorvet og der vil være mulighed for at sidde og nyde en kold øl mens børnene kan få popcorn. Biografen åbner nemlig »Pink Ladies bod«, med slik, popcorn, sodavand og lyserød cava, mens Restaurant Siesta åbner »Rock Bar«, Til alle kvinder og piger vil der være »Beauty Salon« i lokalet overfor Siesta, hvor man kan få lagt designs i ægte amerikaner-tema på neglene, sat hår og få skønne tips og tricks.

Klokken 20.30 går DJ Occupé på, og spiller Kulturtorvet op.