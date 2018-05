Talentudvikling og talentsamling

- Svømmerne får sammenhold på tværs af klubberne, og især til de lange stævne weekender, er det en fordel at kende hinanden. Her på samlingen har de også kunnet lære af hinanden. En svømmer lærer både af selv at svømme, men når du er i stand til at lære fra dig, viser du, at du rigtig har fanget teknikken, siger han.