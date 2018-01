Anja Lund håber, at mange mødre vil kigge indenfor 1. februar til babyshopping. Foto: Jesper From

Tag babyen med på shoppetur

Modebutikken My Apartment i Strædet arrangerer nu for anden gang en gang babyshopping. Og det er altså ikke babyerne, der skal ud og shoppe igennem i butikken, men derimod de nybagte eller kommende mødre, som får mulighed for at shoppe tøj i ro og mag - også selvom de har deres babyer med i butkkken. For butikpersonalet skal nok pusle om de små, mens mor jagter noget nyt til tøjskabet.