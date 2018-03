Klara-Sofie Bollmann og Julie Østergaard fra Årgang 2 giver high-fives og ønsker hinanden held og lykke lige inden startskuddet går.

Svømmere med ny rekord ved sponsorstævne

Køge Onsdag - 05. marts 2018 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 3. marts er en dag der er blevet arbejdet frem mod længe i Køge Svømmeklub. Alle svømmere har været på gaden og stemt dørklokker hos byens erhvervsdrivende - og også i området omkring Køge - for at spørge, om de vil støtte dem og Køge Svømmeklub. Lørdag var nemlig den dag årets sponsorstævne løb af stablen - og der blev i den grad givet gas blandt alle svømmere, og alle kræfter blev brugt.

Der blev svømmet 270.600 meter - altså over 270 kilometer. For der var i den grad noget at svømme for. 2018 blev nemlig et nyt rekordår, da sponsorater og de mange tilbagelagte meter betød, at der kom hele 447.000 kroner i Køge Svømmeklub's konkurrenceafdelings pengekasse. Dermed blev resultatet fra 2010 slået - et år hvor det blev til 442.000 kroner. Resultatet for 2018 er et af de bedste blandt alle svømmeklubber i Danmark.

Samtlige svømmere svømmede i en time - langt de fleste non-stop og enkelte for lige at få en tår at drikke. De 95 svømmere fordelte sig på konkurrence-afdelingens fem hold: Delfin (fra årgang 2010), Talent (også fra årgang 2010), Årgang 2, Årgang 1, Junior/Senior. Philip Krogh Brønniche fra Junior/Senior svømmede længst af alle med hele 5.000m på bare en time.

Formålet med alle disse meter er at samle penge ind til aktiviteter i Køge Svømmeklubs konkurrence-afdeling, herunder stævner og træningslejre i ind- og udland. Det er hårdt arbejde at finde sponsorer, men i alt lykkedes det konkurrenceafdelingens svømmerne og deres forældre at nå op på 465 kontrakter. Mindste beløb lyder på 300 kroner og er fortrinsvis tegnet af svømmernes familier. Derfra går det beløbsmæssigt støt op til årets største sponsorat på 28.000 kroner.

- Tak til alle årets sponsorer - jeres bidrag betyder rigtig meget, lyder det fra Køge Svømmeklub.

Delfinerne var de første i vandet, og derefter fulgte det holdene. Når afslutningen nærmede sig for holdet som var i vandet, begyndte de næste at indfinde sig og varme op. Og efter 45 min non-stop svømning, er det også de sidste 15 minutter, at man har særligt behov for opbakning, så særligt i denne fase blev der hujet, heppet og råbt »nu er der bare 10 minutter tilbage«, »Så er det bare de sidste 5 minutter!« - og svømmerne fandt lige den sidste energi frem.

Da timen var gået og der blev fløjtet af var der lidt mere stille - røde kinder, trætte blikke. Det dæmpede lydniveau varede dog kun få øjeblikke, for børn er jo børn, så hurtigt erstattedes de tomme blikke af nysgerrige øjne!

»Hvor meget nåede jeg?« - og det var stolte børn, som gik i omklædningen og sluttede dagen af med fællesspisninger på de enkelte hold. Om end ikke med armene over hovedet - det var der trods alt taget for mange crawl-armtag til - så dog fulde af begejstring.