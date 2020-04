Svømmeklub er nødt til at fejre tør fødselsdag

- Covid-19 præger vores hverdag og liv i et omfang, som vi ikke havde fantasi til at forestille sig for bare få uger siden. Det er naturligvis ærgerligt, at vi ikke kan komme i svømmehallerne, men når man er 50 år, så betyder en måned eller to fra eller til næppe så meget i det store billede. Vi må være sammen hver for sig i denne tid, skriver formand Anders A. Hansen og klubchef Jan Hansen.