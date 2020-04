Send til din ven. X Artiklen: Supermarked inviterer til sofa-banko Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Supermarked inviterer til sofa-banko

Køge Onsdag - 08. april 2020 kl. 11:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påske betyder normalt påskefrokost, hygge og socialt samvær. Men i år skal det ikke være sådan. Her er alle sociale arrangementer sat på hold, og vi er høfligt blevet bedt om at blive hjemme. Det betyder, at mange - især ældre danskere - kan se frem til en mere ensom påske. Det får nu føtex til at invitere hele Danmark til sofa-banko på deres Facebook-side på torsdag den 9. april klokken 20.30.

Hver uge mødes tusindvis af danskere i bankohaller landet over. For mange er det ugentlige banko-opgør ugens højdepunkt - og for flere mennesker findes deres social omgangskreds inden for bankohallens fire vægge. Nu er alt det sat på pause. På grund af coronakrisen er landets bankohaller lukket ned. Poletter og plader er gemt væk, og mange danskere har mistet det sociale samlingspunkt, som banko er.

Det får nu Føtex til at invitere alle danskere til banko hjemme fra stuerne på torsdag den 9. april kl. 20.30. I disse dage er det nemlig afgørende med initiativer, der samler os - ligesom banko gør. Det mener Karin Helene Sommer, Head of Marketing i Føtex.

- I en tid som denne er ideer til aktiviteter, der samler os hver for sig, i høj kurs. Fællessang på DR har haft stor succes, virtuelle sammenkomster og endda fællessang på altaner er alle gode eksempler på behovet for at gøre noget sammen, siger Karin Helene Sommer.

Et digitalt bankospil alle kan være med på

Sofa-banko foregår som en direkte udsendelse på føtex' egen Facebook-side på torsdag kl. 20.30, hvor alle kan følge med, når tallene bliver trukket. For at gøre det nemmere at deltage, undlades de klassiske print-selv bankoplader. I stedet skal Facebook-brugerne blot indsende 15 valgfrie numre i en privatbesked til Føtex' officielle Facebook-side. Til at styre slagets gang har Føtex allieret sig med en folkekær vært og TV-personlighed.

Føtex håber, at spillet kan være med til at samle så mange danskere som muligt - uanset alder.

"Jeg tror, de fleste ved, hvad banko er. Det er et sjovt spil, som forhåbentligt kan skabe lidt hygge, noget aktivitet man kan fælles om og så gerne lidt skæg i hjemmene. Jeg håber, at så mange som muligt vil være med, når vi skal spille sammen på torsdag. Jeg sidder i hvert fald selv klar, når første tal bliver trukket," siger Karin Helene Sommer.

Sådan deltager du i Føtex sofa-banko: Send dine 15 numre i en privatbesked til Føtex' officielle Facebook-side inden spilstart kl. 20:30

Du kan kun deltage i spillet, hvis du har sendt dine numre til Føtex inden spilstart

Der er præmier ved banko på 5, 10 og 15 rigtige numre. Der findes altså tre vindere i hver runde

Hvis du får banko, skal du ringe ind på telefon +45 31 75 96 74.