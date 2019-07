Se billedserie Hos Køge Nord E-sport har man fået en forrygende start på foreningens virke. Nu søger man flere trænere, så endnu flere kan blive medlem og spille computerspil sammen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Succesfuld computerklub mangler trænerkræfter

Køge Onsdag - 07. juli 2019 kl. 09:08 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På under et halvt år har Køge Nord E-sport allerede fyldt hus med 100 medlemmer og en lang venteliste.

Foreningens formand er glad for den gode start, men så helst, at personerne på ventelisten kunne komme i gang med at spille på et hold hurtigst muligt. Derfor efterlyser man nu flere trænere og sponsorer.

- Vi er i nogen grad blevet offer for vores egen succes, men vi er utroligt taknemmelige over, at det er gået så godt, som det har gjort. Vi kan konstatere, at det har været nemmere at skaffe medlemmer, end det har været at skaffe trænere til holdene, og det er vores første prioritet at få flere trænere til foreningen, så vi kan få oprettet nye hold og dermed minimeret antallet af personer på ventelisten, siger Sune Bach.

Han fortæller videre, at de menneskelige kvaliteter vejer tungere end konkurrencegenet, når det kommer til de trænere, man gerene vil have indenfor i klubben:

- Vi søger folk, der har lyst til at styrke børns spilforståelse og positive adfærd, snarere end en verdensmester inden for Fortnite eller CS:GO. Det er fint, at du er dygtig til spillet, men din attitude og din tilgang til hjælpe andre med at blive bedre er det vigtigste. Vores trænere indgår i et trænerteam, hvor vi både sørger for at skabe en god social ramme, at de får de rette udviklingsmuligheder i form af en grundtræneruddannelse og muligheder for at komme gratis til E-sport events og låne vores computere i deres eget træningspas, siger formanden.

Køge Nord E-sport har i den forbindelse netop fået en kontant håndsrækning fra DGI på 30.000 kroner. De penge skal bruges til at kompetenceudvikle både nuværende og kommende trænere.

- Vi har fået bevilget penge fra DGIs Foreningspulje til at kunne sende 12 trænere på grundtrænerkursus inden for E-sport. Det er vi utrolig glade for, da vi gerne vil tilbyde vores medlemmer den bedst mulige træning - og samtidig vise vores nuværende og forhåbentlig kommende trænere, at vi også satser på deres personlige udvikling og er meget bevidste om deres værdi for foreningen, fortsætter han og forklarer at det handler om at give trænerne en fagflig ballast, så de kan organisere en god træning:

- De får redskaber til at planlægge og organisere træningen samtidig med, at de får styrket deres pædagogiske evner, så de kan møde børnene på deres eget udviklingstrin - det spilmæssige er det mindste i uddannelsen, for det kan de allerede udmærket i forvejen.

Selvom foreningen allerede er kommet mere end godt fra start, så er der mange ambitioner for fremtiden - og de handler i høj grad om fællesskabet omkring aktiviteterne.

- Vi vil gerne skabe en anderledes E-sport forening. Langt de fleste foreninger har en tendens til at være sig selv nok og lukke deres omverden ude. Vi vil gerne gå den anden vej og åbne os udadtil mod vores omverden og inkludere den de steder, hvor et samarbejde kan give noget til vores medlemmer, siger Sune Bach og fortæller, at man for eksempel allerede har etableret et tæt samarbejde med foreningen Coding Pirates i Køge.

- Mange af vores medlemmer har en interesse for at "lege med teknologi" og ad den vej får de "leget" en masse kompetencer inden for IT og digitalisering ind under huden. Vi har desuden lavet en samarbejdsaftale med Zealand Roskilde omkring deres studerende på teknologiuddannelserne og tilsvarende håber vi på, at gøre med Zealand Køge. Men vi vil langt fra begrænse os til kun at beskæftige os med det digitale, men vi vil også gerne indgå samarbejder inden for meditation og fysisk træning, fortæller han.

Formanden for Køge Nord E-sport fortæller, at hele foreningens eksistensberettigelse er, at kunne tilbyde noget andet end de unge kan få foran skærmen på værelset derhjemme:

- I sidste ende drejer det sig om, at give vores medlemmer et tilbud, som de ikke kan få andre steder og hvor de gennem interessen for computerspil dels får en masse brugbar viden om computere og digitalisering, men vigtigst af alt øjnene op for værdien af at skabe noget i fællesskab.