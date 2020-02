Pia, Mandy og Helen var med til efterårets filosofiske saloner ? og de har allerede sat kryds i kalenderen til næste omgang.

Send til din ven. X Artiklen: Succes med samtalesaloner i kirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succes med samtalesaloner i kirken

Køge Onsdag - 25. februar 2020 kl. 10:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Da Køge Kirke i efteråret 2019 inviterede til fire samtalesaloner om filosofiske emner lød det som en god idé, men måske også som lidt af et eksperiment. Ville der overhovedet dukke nogen op? Det gjorde der, og fire mørke efterårsaftner blev kirken lyst op af engagerede mennesker i intens samtale om de dybeste filosofiske spørgsmål. Interessen var ikke til at tage fejl af, og faktisk er det sådan der skal filosoferes. Filosofi er nemlig ikke tør og teoretisk viden. Filosofien kan også være magisk, fordi den udfordrer os til at mærke, hvad der sker når mennesker mødes. Og vi har brug for den slags »langsomme« møder i dag, hvor alt jo ellers går hurtigere og hurtigere, siger filosoffen Peter Schjødt

Formand for aktivitetsudvalget Henrik Bencke er helt enig:

- Vi var ret spændt på, hvor mange der ville komme, Men allerede til første aften kunne vi godt se, at der i hvert fald kom de 30 som vi havde bestilt tapas til - og vi måtte lige hurtigt få sat lidt flere stole til hvert bord, så der var seks ved hvert bord.

Seks mennesker ved hvert bord viste at give en fin grobund for gode samtaler.

- Vi opfordrede folk til ikke at sætte sig sammen med dem de kendte - og det var der flere, der gjorde, det gav en god dynamik ved bordene. fortæller Lisbeth Elsvaag, der er medlem af aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget i Køge Kirke er så glad for den positive modtagelse, hvor der til sidste arrangement endte med at være 50 gæster i kirken, der alle gik derfra med en tankevækkende og positiv fornemmelse.

Præsterne har valgt at årets tema i Køge kirke i 2020 skal være kærlighed - både den der gør godt, og den der gør ondt. Med afsæt i dette tema, har Peter Schjødt sagt ja til at være »vært« på endnu to filosofiske saloner i 2020 - den 3. marts og den 31. marts - begge dage klokken 19.00

Efter kort oplæg er der samtale ved caféborde i kirken over tapas og et glas vin. Det er gratis at deltage, men tilkendegiv gerne på Facebook (facebook.com/koegekirke) om du deltager.