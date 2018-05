Styling night

Torsdag den 17 maj klokken 19.00 til 21.00 inviterer My Apartment i Strædet til en inspirerende aften med Maria Schøn i spidsen. Her vil stylementoren holde et lille oplæg om tøjets betydning og komme ind på styletyper og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Sidst men ikke mindst vælger hun tre typer ud til en personlig styling.